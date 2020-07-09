В Прикамье выявлено 57 случаев COVID-19

13:04 | 10.07.2020

На 10 июля за сутки в Пермском крае, по официальным данным, зафиксировано 57 случаев коронавируса, всего их стало 4282.



За сутки выписаны еще 139 пациентов, всего выздоровели 3306 прикамцев.



В России за сутки подтверждено 6635 случаев COVID-19, всего с начала пандемии – 713 936.

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