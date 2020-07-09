Дмитрий Махонин обсудил с представителями ресторанного бизнеса Пермского края планы развития отрасли

12:36 | 10.07.2020

Врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин провел встречу с представителями сферы HoReCa (отели, рестораны, кафе). Речь шла о федеральных и региональных мерах поддержки отрасли в условиях пандемии, а также о планах дальнейшего развития бизнеса в Пермском крае.



По данным краевого минэка, в регионе работает 3,3 тысячи юридических лиц в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса, где заняты более 18 тысяч человек.



Дмитрий Махонин подчеркнул, что краевые власти заинтересованы в успехе отрасли, готовы решать имеющиеся проблемы и искать новые меры поддержки в диалоге с бизнесом. Врио губернатора напомнил, что скорейшего открытия заведений общественного питания ждут все, но безопасность прикамцев остается на первом месте: «В крае разработан план поэтапного снятия ограничительных мер, и он будет корректироваться по согласованию с Роспотребнадзором, исходя из эпидемической ситуации. Сегодня важно поддерживать и кафе, и рестораны, и гостиницы всех форматов и направлений. Хорошие заведения – визитная карточка любого города». Об открытости краевых властей к диалогу свидетельствует, например, создание на базе Совета по предпринимательству Прикамья рабочих групп по направлениям бизнеса, включая сферу гостеприимства.



Сейчас в Прикамье принято три пакета мер поддержки бизнеса плюсом к федеральным. Среди мер – налоговые и финансовые льготы, включая субсидию в половину МРОТ на каждого нового сотрудника в течение шести месяцев, отсрочку арендной платы, льготные кредиты. При этом на прошлой неделе на федеральном и региональном уровнях произошли изменения, позволяющие оказывать финансовую поддержку организациям, еоторые работают с подакцизными товарами. Сейчас в регионе такие предприятия могут подать заявку на субсидирование процентных ставок по полученным кредитам. Актуальные меры поддержки для МСП собраны в интерактивном Навигаторе.



Бизнесмены считают, что эти меры помогут им справиться с последствиями вынужденного режима самоизоляции.



Руководитель рабочей группы по развитию индустрии HoReCa при Совете по предпринимательству, совладелец ресторана «НОЛАН» Николай Канищев отметил, что сильные игроки справились, но в целом бизнес уже никогда не будет прежним: «Сейчас с открытием летних веранд мы задействовали до 30% нашей мощности. При этом даже после полного открытия заведений вряд ли получится вернуться к прежним объемам работы. После самоизоляции мы столкнемся с тем, что многие гости не пойдут в заведения, потому что боятся вируса».



Иван Норин, руководитель сети гостиниц Aura, рассказал, что гостиницы заполнены на 40% в результате снятия обязательного карантина для приезжающих из других регионов. Бизнесмен остался доволен встречей с главой региона: «Мы увидели заинтересованность и осведомленность Дмитрия Николаевича во многих деталях нашего бизнеса. Приятно, что мы начали выстраивать диалог. Благодаря совместной работе мы сможем оперативно решать актуальные вопросы и после завершения пандемии».



Также участники встречи обсудили планы по размещению объектов общественного питания на площадке Завода Шпагина. Врио губернатора сообщил, что уже разработана концепция размещения фудточек в культурном пространстве. Предстоит открытие новых событийных проектов, например, музея робототехники и детской железной дороги, которые обеспечат постоянный поток гостей. Рестораторы со своей стороны выразили готовность разрабатывать концепции заведений с учетом целевой аудитории и запросов посетителей.



По словам Дмитрия Махонина, на встречах с главами муниципалитетов будет обсуждаться вопрос организации выездной торговли и размещения мобильных точек общепита в территориях Прикамья. С целью развития сферы гостеприимства в регионе разрабатывается общекраевой имущественный банк данных, который включит в себя информацию о свободных муниципальных и краевых помещениях, доступных для аренды. Представители сферы HoReCa считают, что такие помещения, расположенные в отдаленных районах, станут удобными для заведений, специализирующихся на доставке еды, благодаря низкой стоимости аренды.

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