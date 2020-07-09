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22:19 | 9.07.2020
«Уралкалий» профинансировал разработку мастер-плана «Возрождение Усолья»
Развитие музейного комплекса планируется осуществить в несколько этапов.
Первый этап включает в себя обновление сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, газификацию, проект укрепления береговой полосы. Также планируется благоустройство центральной площадки, создание сети пешеходных и велодорожек, мест отдыха, смотровых площадок, пространства для проведения массовых мероприятий и отдыха.
Ключевым моментом второго этапа реализации мастер-плана развития комплекса «Усолье Строгановское» должно стать озеленение территории. Планируется разбить парки при Господском доме, посадить березовую рощу, заложить Болотный парк и Аптекарский огород. Концепция озеленения предполагает посадки растений, произрастающих в прибрежных территориях, максимально сохраняющих окружающий природный ландшафт.
На третьем этапе планируется обустроить туристическую деревню, «Город мастеров», музыкальную резиденцию как место проведения массовых мероприятий и концертов, а также научно-исследовательский и образовательный центры.
Срок реализации проекта составляет 15 лет.
Вера Поморцева, руководитель направления по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий», отметила:
- «Уралкалий» традиционно оказывает поддержку Усолью в реализации социально значимых проектов. Компания ежегодно выступает спонсором в организации соревнований по сноукайтингу «Строгановская миля», международного фестиваля колокольных звонов и духовной музыки «Звоны России», водно-спортивного праздника «Строгановская регата». Мастер-план музейного комплекса «Усолье Строгановское» - это новый качественный этап развития уникальной территории, сохранения объектов культурного наследия.
© «Вечерние ведомости»
09.07.2020
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