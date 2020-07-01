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19:07 | 9.07.2020

В Кунгуре годовой план расселения аварийного жилья по нацпроекту выполнен на 64,62%

По итогам первого полугодия Кунгур стал одним из муниципалитетов-лидеров по темпам расселения аварийного жилья. Город выполнил годовой план расселения на 64,62%. Расселение ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В 2020 году планировалось расселить 2,834 тыс. кв. м жилья, уже расселено 1,831 тыс. кв. м. В 2020 году в благоустроенное жилье должны переехать 195 человек, на текущий момент расселено 119 человек.

Напомним, расселение аварийного жилого фонда ведется по национальному проекту «Жилье и городская среда» и в рамках региональной адресной программы. Они стартовали в 2019 году и рассчитаны на 6 лет.

Ранее врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин обозначил, что в планах краевого правительства к 2024 году ликвидировать в регионе примерно 600 тыс. кв. м аварийного жилья, тем самым улучшить жилищные условия 37,5 тыс. жителей. Таким образом, краевые власти решат проблемы, связанные с существованием аварийного жилья, примерно на три четверти. Кроме того, глава региона отметил, что граждане, проживающие по договорам социального найма, также должны получать эквивалентное жилье: то есть они имеют право получить выплату и приобрести жилье самостоятельно либо получить равнозначное жилье непосредственно от государства. В данном случае, власти должны соблюдать пропорцию 50/50 и строить жилье, особенно в тех населенных пунктах, где это актуально.

В числе лидеров по темпам расселения в рамках нацпроекта 5 территорий: Чернушинский городской округ, Кунгур, Чусовской городской округ, Уинский и Большесосновский муниципальные районы. В этих территориях план расселения по этапу 2020 года выполнен более чем на 50%.

Отметим, по итогам 2019 года было расселено 83,53 тыс. кв. м аварийного жилья – почти на 250% больше плановых показателей. В благоустроенные помещения переехали 5137 чел., больше половины из них смогли сделать это на год раньше предполагаемого срока.

© «Вечерние ведомости»

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