Упрощенный порядок оформления пенсий и социальных выплат для жителей Прикамья продлен до конца июля

17:48 | 9.07.2020

Пермское отделение Пенсионного фонда РФ вплоть до августа будет работать с гражданами в дистанционном режиме.



Пенсионный фонд России продлил ряд временных мер, введенных с апреля по июнь из-за сложной эпидемиологической обстановки, чтобы в упрощенном режиме назначать пенсии и принимать решения по их выплате, сообщает отделение ПФР по Пермскому краю.



По информации управления, более 70% пенсий сейчас оформляются по электронным заявлениям, которые подаются через личный кабинет на портале Пенсионного фонда https://es.pfrf.ru и портале Госуслуг. Большая часть таких выплат назначается на основе данных, которые предоставили работодатели.



Помимо этого, жители Прикамья по-прежнему могут проговорить условия назначения пенсии по телефону регионального управления ПФР: 8 (342) 264-32-04. В данном случае полученное согласие на оформление пособия отражается в специальном акте. При этом стоит помнить, что специалисты фонда никогда не запрашивают персональные данные: СНИЛС, номер банковской карты или ее ПИН-код.



При необходимости назначения пенсии по инвалидности прикамцы могут направить в Пенсионный фонд электронное заявление, поскольку все остальные сведения ведомство получает из Федерального реестра инвалидов.



Кроме того, жителям Пермского края, имеющим право на повышенные выплаты в связи с достижением 80-летия, для оформления прибавки к пенсии необходимо только дать сотрудникам фонда свое согласие. Само решение о возможности назначения таких выплат выносится дистанционно.



Для продления выплаты пенсии по потере кормильца, по доверенности, пенсионерам без прописки, назначения повышенной пенсии северянам, а также ежемесячной выплаты из материнского капитала обращаться в Пенсионный фонд не нужно – все необходимые документы будут оформлены специалистами без участия граждан.

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