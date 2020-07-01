По выходным дням движение на улице Карпинского в Перми будет перекрываться

17:36 | 9.07.2020

Каждые выходные до конца лета движение на улице Карпинского будет перекрываться попеременно на разных участках. Это необходимо для выполнения работ на инженерных сетях.



Реконструкция улицы Карпинского – это масштабный проект, который городские власти начали реализовывать в этом году. Финансирование работ обеспечивается за счет средств краевого дорожного фонда (75%) и бюджета города Перми (25%). Введение режима самоизоляции позволило приступить к работам раньше поставленных сроков.



Работы выполняет ООО «ТехДорГрупп». Сейчас подрядчик ведет переустройство кабельных линий связи на участке от улицы Чердынской до улицы Рязанской. В результате на реконструируемом участке будет построена кабельная канализация, с помощью которой все сети наружного освещения, кабели системы АСУДД, интернета будут убраны под землю. Также подрядчик приступил к переустройству теплосети на пересечении улиц Карпинского и Советской Армии. Одновременно ведутся работы по устройству дождевой канализации сразу на двух участках – со стороны улицы Свиязева и со стороны улицы Советской Армии, чтобы ускорить сроки выполнения работ, а также хозяйственно-бытовой канализации на пересечении улиц Карпинского и Советской Армии.



В связи с ремонтными работами до 30 октября на реконструируемом участке временно ограничено движение всех видов транспорта. Движение осуществляется по двум полосам – по одной в каждом направлении.



Также введено дополнительное ограничение движения в ночное время. До 20 октября с 00:00 до 06:00 временно ограничивается движение транспорта по улице Карпинского поочередно на участках от улицы Советской Армии до улицы Рязанской и от улицы Рязанской до улицы Архитектора Свиязева. Объезд закрытых участков возможен по улицам Архитектора Свиязева, Леонова, Рязанской, Шахтерской, Советской Армии, проспекту Декабристов.



В предстоящие выходные движение на отдельных участках будет полностью перекрыто, как и все последующие выходные до конца лета. С 11 по 13 июля, с 25 по 27 июля, с 8 по 10 августа и с 22 по 24 августа будет временно прекращено движение всех видов транспорта на участке улицы Карпинского от улицы Рязанской до улицы Советской Армии с 00:00 субботы до 05:30 понедельника. А в выходные дни с 18 по 20 июля, с 1 по 3 августа, с 15 по 17 августа, с 29 по 31 августа также с 00:00 субботы до 05:30 понедельника будет временно прекращено движение всех видов транспорта по улице Карпинского на участке от улицы Архитектора Свиязева до улицы Рязанской. Прекращение движения необходимо для выполнения аварийно-восстановительных работ на инженерных сетях.



Также с 11 июля по 28 августа будет временно ограничено движение транспорта по улице Архитектора Свиязева от дома по адресу: улица Карпинского, 115/3 до улицы Карпинского.



Напомним, в результате реконструкции будет выполнено расширение до 4 полос движения, а также строительство круговой развязки улиц Карпинского, Советской Армии и Рязанской и велодорожки. Срок выполнения работ – 2021 год, но основной их объем планируется провести в этом году.

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