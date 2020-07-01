Благодаря нацпроекту в Прикамье закупят два современных операционных микроскопа

17:05 | 9.07.2020

Оборудование поставят в Пермский краевой онкологический диспансер и Городскую клиническую больницу №4.



Власти Прикамья объявили аукцион на поставку двух современных операционных микроскопов. Начальная цена контракта составляет 40 млн рублей. Финансирование предусмотрено в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Микроскопы помогут в борьбе со смертностью от онкологии и кардиозаболеваний.



Победитель аукциона должен поставить оборудование в Пермский краевой онкологический диспансер и Городскую клиническую больницу №4 в г. Пермь в течение 90 дней с даты заключения договора. Итоги аукциона будут подведены 22 июля 2020 года.



«Как региональный сосудистый центр мы выполняем сложнейшие нейрохирургические вмешательства для лечения сосудистой патологии головного мозга. Все оперативные вмешательства выполняются только с наличием микроскопа, и от его качественных характеристик во многом зависит исход операции. Благодаря наличию флуоресцентных модулей новое оборудование позволит во время операции осмотреть все сосуды головного мозга, увидеть наполняемость сосудов, оценить скоростные показатели кровотока, что неизменно повысит качество и безопасность хирургического лечения. Наличие онкологического модуля позволит осуществлять метаболическую навигацию во время операций, удаляя клетки опухоли точечно, не повреждая при этом здоровую ткань мозга. Помимо сосудистой патологии, мы сейчас выполняем операции по нашиванию широкопросветных микроанастомозов, раньше такие операции выполнялись только в федеральных центрах. Для их качественного выполнения необходимы только самые современные микроскопы», - прокомментировал закупку Дмитрий Штадлер, заведующий отделением нейрохирургии ГКБ №4.



Напомним, что это не первая закупка крупногабаритного медоборудования с федеральным финансированием в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В мае-июне 2020 года было объявлено три аукциона на приобретение рентгеновского компьютерного томографа, двух магнитно-резонансных томографов, двух мультиспиральных компьютерных томографов, двух ангиографов, семи рентгеновских аппаратов, двух флюорографов и маммографа.



В Прикамье регулярно обновляется оборудование в медицинских учреждениях. Всего в 2020 году было закуплено порядка 30 единиц крупногабаритной современной медицинской техники (с начальной ценой более 3 млн рублей) на общую сумму около 700 млн рублей. В больницы региона приобретаются новые флюорографы, рентгенодиагностические комплексы, ультразвуковое оборудование, томографы, ангиографические комплексы и другое медоборудование. Средства на них направлены, в том числе, в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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