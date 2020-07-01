Пермь: новости дня
17:05 | 9.07.2020
Благодаря нацпроекту в Прикамье закупят два современных операционных микроскопа
Власти Прикамья объявили аукцион на поставку двух современных операционных микроскопов. Начальная цена контракта составляет 40 млн рублей. Финансирование предусмотрено в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Микроскопы помогут в борьбе со смертностью от онкологии и кардиозаболеваний.
Победитель аукциона должен поставить оборудование в Пермский краевой онкологический диспансер и Городскую клиническую больницу №4 в г. Пермь в течение 90 дней с даты заключения договора. Итоги аукциона будут подведены 22 июля 2020 года.
«Как региональный сосудистый центр мы выполняем сложнейшие нейрохирургические вмешательства для лечения сосудистой патологии головного мозга. Все оперативные вмешательства выполняются только с наличием микроскопа, и от его качественных характеристик во многом зависит исход операции. Благодаря наличию флуоресцентных модулей новое оборудование позволит во время операции осмотреть все сосуды головного мозга, увидеть наполняемость сосудов, оценить скоростные показатели кровотока, что неизменно повысит качество и безопасность хирургического лечения. Наличие онкологического модуля позволит осуществлять метаболическую навигацию во время операций, удаляя клетки опухоли точечно, не повреждая при этом здоровую ткань мозга. Помимо сосудистой патологии, мы сейчас выполняем операции по нашиванию широкопросветных микроанастомозов, раньше такие операции выполнялись только в федеральных центрах. Для их качественного выполнения необходимы только самые современные микроскопы», - прокомментировал закупку Дмитрий Штадлер, заведующий отделением нейрохирургии ГКБ №4.
Напомним, что это не первая закупка крупногабаритного медоборудования с федеральным финансированием в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В мае-июне 2020 года было объявлено три аукциона на приобретение рентгеновского компьютерного томографа, двух магнитно-резонансных томографов, двух мультиспиральных компьютерных томографов, двух ангиографов, семи рентгеновских аппаратов, двух флюорографов и маммографа.
В Прикамье регулярно обновляется оборудование в медицинских учреждениях. Всего в 2020 году было закуплено порядка 30 единиц крупногабаритной современной медицинской техники (с начальной ценой более 3 млн рублей) на общую сумму около 700 млн рублей. В больницы региона приобретаются новые флюорографы, рентгенодиагностические комплексы, ультразвуковое оборудование, томографы, ангиографические комплексы и другое медоборудование. Средства на них направлены, в том числе, в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
17:58 | 9.07.2020
Опального отца Сергия осудят за возбуждение ненависти
17:48 | 9.07.2020
Упрощенный порядок оформления пенсий и социальных выплат для жителей Прикамья продлен до конца июля
17:38 | 9.07.2020
В Екатеринбурге осудили похитителей продуктов из грузовиков
17:17 | 9.07.2020
Спикера белоярской думы требуют лишить полномочий через суд
17:01 | 9.07.2020
В уральской столице поставлен температурный рекорд
16:47 | 9.07.2020
Благоустройство Карабаша не прекращалось во время пандемии
16:15 | 9.07.2020
СКР возбудил уголовное дело после похищения екатеринбуржца
16:03 | 9.07.2020
В Полевском готовятся вырубить лес под будущую мечеть
15:53 | 9.07.2020
На Среднем Урале коронавирусом заразились 390 медиков
15:07 | 9.07.2020
На Среднем Урале отсутствуют места для безопасного купания
14:46 | 9.07.2020
Из автобуса в Екатеринбурге выпала 17-летняя девушка
14:35 | 9.07.2020
В Перми закрывается перекресток Революции и Куйбышева
14:25 | 9.07.2020
В Екатеринбурге суд назначил еще одну экспертизу Румянцеву
14:21 | 9.07.2020
Жители Прикамья могут оформить разрешение на бесплатную парковку для инвалидов онлайн
14:01 | 9.07.2020
В Нижнем Тагиле в ДТП пострадали три человека
13:40 | 9.07.2020
«Горьковка» открывает open-air
13:39 | 9.07.2020
В центре Екатеринбурга неизвестные похитили местного жителя
13:25 | 9.07.2020
В Екатеринбурге изменят движение трамваев из-за ремонта теплосети
13:07 | 9.07.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области держится на отметке 1,05 балла
12:55 | 9.07.2020
Скончались еще три свердловчанина с коронавирусом
12:53 | 9.07.2020
Уральские врачи вылечили еще 235 пациентов с Covid-19
12:46 | 9.07.2020
В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 163 человека
12:41 | 9.07.2020
В Пермском крае зафиксировано 70 случаев коронавируса
12:36 | 9.07.2020
Число зараженных коронавирусом свердловчан превысило 15 тысяч
12:36 | 9.07.2020
В России выявили еще 6 509 случаев Covid-19
12:30 | 9.07.2020
Более 4 тысяч гектаров леса высадили в Пермском крае по нацпроекту
12:19 | 9.07.2020
Власти Екатеринбурга изымают земли для Универсиады-2023
12:07 | 9.07.2020
Управление Россельхознадзора по Пермскому краю выявило нарушения при производстве масла
12:03 | 9.07.2020
Энергетики филиала «Россети Урал»-«Пермэнерго» провели рейд по профилактике детского электротравматизма
12:01 | 9.07.2020
Под Екатеринбургом легковой автомобиль сбил лося