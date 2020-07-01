Пермь: новости дня
14:21 | 9.07.2020
Жители Прикамья могут оформить разрешение на бесплатную парковку для инвалидов онлайн
С 1 июля вступили в силу изменения в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», позволяющие оформить онлайн-разрешение на бесплатную парковку для автомобиля, на котором перевозится инвалид или ребенок-инвалид. Об этом информирует отделение Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю.
В ведомстве сообщают, что подать заявление можно в личных кабинетах на портале Госуслуг и на сайте Федерального реестра инвалидов (ФРИ), а также в МФЦ. Для получения права на льготу нужно указать номер, марку и модель автомобиля, на котором планируется поездка. При оформлении социальной услуги используются сведения, занесенные в базу данных ФРИ, поэтому она не требует подтверждения. Однако получить разрешение можно только на одно транспортное средство.
«При необходимости гражданин может изменить сведения об автомобиле, подав новое заявление. В этом случае актуальными будут считаться данные, размещенные в ФРИ последними», - пояснили в Пенсионном фонде.
Внесенные сведения появятся в реестре уже через 15 минут. Это дает возможность занести в базу данных даже номер такси, на котором инвалид осуществляет поездку по городу, чтобы автомобиль останавливался в местах для инвалидов без риска получить штраф.
Согласно вступившим в силу изменениям, вся информация, содержащаяся в реестре, имеет силу во всех регионах страны.
В региональном отделении Пенсионного фонда РФ добавили, что для граждан, оформивших знак «Инвалид» до 1 июля 2020 года, срок внесения данных в реестр продлен до конца 2020 года, - до этого времени они могут пользоваться правом бесплатной парковки. А с 1 января 2021 года проверка действия разрешения на льготу будет осуществляться только на основании сведений ФРИ.
Напомним, оформить услугу на бесплатную парковку можно на автомобиль, управляемый инвалидом первой или второй группы, или перевозящим его, в том числе ребенка-инвалида. Также льгота предоставляется инвалидам третьей группы, у которых ограничена способность в самостоятельном передвижении.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
17:58 | 9.07.2020
Опального отца Сергия осудят за возбуждение ненависти
17:48 | 9.07.2020
Упрощенный порядок оформления пенсий и социальных выплат для жителей Прикамья продлен до конца июля
17:38 | 9.07.2020
В Екатеринбурге осудили похитителей продуктов из грузовиков
17:17 | 9.07.2020
Спикера белоярской думы требуют лишить полномочий через суд
17:01 | 9.07.2020
В уральской столице поставлен температурный рекорд
16:47 | 9.07.2020
Благоустройство Карабаша не прекращалось во время пандемии
16:15 | 9.07.2020
СКР возбудил уголовное дело после похищения екатеринбуржца
16:03 | 9.07.2020
В Полевском готовятся вырубить лес под будущую мечеть
15:53 | 9.07.2020
На Среднем Урале коронавирусом заразились 390 медиков
15:07 | 9.07.2020
На Среднем Урале отсутствуют места для безопасного купания
14:46 | 9.07.2020
Из автобуса в Екатеринбурге выпала 17-летняя девушка
14:35 | 9.07.2020
В Перми закрывается перекресток Революции и Куйбышева
14:25 | 9.07.2020
В Екатеринбурге суд назначил еще одну экспертизу Румянцеву
14:21 | 9.07.2020
Жители Прикамья могут оформить разрешение на бесплатную парковку для инвалидов онлайн
14:01 | 9.07.2020
В Нижнем Тагиле в ДТП пострадали три человека
13:40 | 9.07.2020
«Горьковка» открывает open-air
13:39 | 9.07.2020
В центре Екатеринбурга неизвестные похитили местного жителя
13:25 | 9.07.2020
В Екатеринбурге изменят движение трамваев из-за ремонта теплосети
13:07 | 9.07.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области держится на отметке 1,05 балла
12:55 | 9.07.2020
Скончались еще три свердловчанина с коронавирусом
12:53 | 9.07.2020
Уральские врачи вылечили еще 235 пациентов с Covid-19
12:46 | 9.07.2020
В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 163 человека
12:41 | 9.07.2020
В Пермском крае зафиксировано 70 случаев коронавируса
12:36 | 9.07.2020
Число зараженных коронавирусом свердловчан превысило 15 тысяч
12:36 | 9.07.2020
В России выявили еще 6 509 случаев Covid-19
12:30 | 9.07.2020
Более 4 тысяч гектаров леса высадили в Пермском крае по нацпроекту
12:19 | 9.07.2020
Власти Екатеринбурга изымают земли для Универсиады-2023
12:07 | 9.07.2020
Управление Россельхознадзора по Пермскому краю выявило нарушения при производстве масла
12:03 | 9.07.2020
Энергетики филиала «Россети Урал»-«Пермэнерго» провели рейд по профилактике детского электротравматизма
12:01 | 9.07.2020
Под Екатеринбургом легковой автомобиль сбил лося