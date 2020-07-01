Жители Прикамья могут оформить разрешение на бесплатную парковку для инвалидов онлайн

14:21 | 9.07.2020

Подтверждать право на льготу не нужно, а данные о выданном разрешении будут действительны на территории всей страны.



С 1 июля вступили в силу изменения в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», позволяющие оформить онлайн-разрешение на бесплатную парковку для автомобиля, на котором перевозится инвалид или ребенок-инвалид. Об этом информирует отделение Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю.



В ведомстве сообщают, что подать заявление можно в личных кабинетах на портале Госуслуг и на сайте Федерального реестра инвалидов (ФРИ), а также в МФЦ. Для получения права на льготу нужно указать номер, марку и модель автомобиля, на котором планируется поездка. При оформлении социальной услуги используются сведения, занесенные в базу данных ФРИ, поэтому она не требует подтверждения. Однако получить разрешение можно только на одно транспортное средство.



«При необходимости гражданин может изменить сведения об автомобиле, подав новое заявление. В этом случае актуальными будут считаться данные, размещенные в ФРИ последними», - пояснили в Пенсионном фонде.



Внесенные сведения появятся в реестре уже через 15 минут. Это дает возможность занести в базу данных даже номер такси, на котором инвалид осуществляет поездку по городу, чтобы автомобиль останавливался в местах для инвалидов без риска получить штраф.



Согласно вступившим в силу изменениям, вся информация, содержащаяся в реестре, имеет силу во всех регионах страны.



В региональном отделении Пенсионного фонда РФ добавили, что для граждан, оформивших знак «Инвалид» до 1 июля 2020 года, срок внесения данных в реестр продлен до конца 2020 года, - до этого времени они могут пользоваться правом бесплатной парковки. А с 1 января 2021 года проверка действия разрешения на льготу будет осуществляться только на основании сведений ФРИ.



Напомним, оформить услугу на бесплатную парковку можно на автомобиль, управляемый инвалидом первой или второй группы, или перевозящим его, в том числе ребенка-инвалида. Также льгота предоставляется инвалидам третьей группы, у которых ограничена способность в самостоятельном передвижении.

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