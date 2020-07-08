«Горьковка» открывает open-air

13:40 | 9.07.2020

С 13 июля до конца лета на площадке перед Пермской краевой библиотекой им. А. М. Горького будут идти видеотрансляции с познавательным контентом.



Этим летом из-за пандемии коронавируса в «Горьковке» не работают читальные и компьютерные залы. Поэтому в краевой библиотеке придумали, как делиться познавательной информацией по-новому и на открытом воздухе. Перед библиотекой откроют площадку «Оpen-air-mix Горьковки», где можно будет смотреть разнообразные видеотрансляции. С понедельника по пятницу с 11:00 до 13:00 с помощью КИБО (комплекс информационно-библиотечного обслуживания) будут идти трансляции видеолекций, встреч с пермскими и российскими писателями, презентаций информационных материалов и книжных ресурсов, доступных библиотеке.



Зам. директора Пермской краевой библиотеки им. Горького Светлана Пигалева: «Горьковка» - это крупнейшее хранилище информации, и мы понимаем, что жителям Перми и края очень важно получать эту информацию от библиотеки. Мы решили организовать максимально открытую площадку перед библиотекой с трансляцией видеоконтента, который сможет частично компенсировать отсутствие доступа к библиотечным фондам. Мы предлагаем читателям микс разных информационных продуктов, тем более, что за время самоизоляции стало понятно, что встречи с писателями, обзор книг и документов вызывают живой и постоянный интерес. Приглашаем всех посетить нашу площадку и присоединиться к просмотру!»



Для гостей опен-эйра «Горьковки» ее сотрудники готовят тематические рубрики: «Российская литература», «Пермские писатели», «Наука-онлайн», «Музыкальная Горьковка», «В центре внимания – книга», «75 лет Победы» и другие.



Программа трансляций будет ежедневно анонсироваться на сайте библиотеки, в соцсетях и бумажных афишах на самой площадке. Там будут стоять столы с яркими зонтиками и стулья.



Перед «Горьковкой» будут дежурить сотрудники библиотеки, их задача - следить за соблюдением санитарных норм с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора Пермского края.

© «Вечерние ведомости»