37% случаев заболевания коронавирусом за сутки выявлено у прикамцев старше 65 лет

12:50 | 9.07.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 70 новых случаев заражения COVID-19: 62 человека проходят лечение в больницах, 8 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 4225. Ежесуточный прирост больных составил 1,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,2 (на 8 июля – 1,1).



Из 70 новых инфицированных – 24 мужчины, 46 женщин. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 14 человек, 30 человек в возрасте 45-65, 26 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.



За прошедшие сутки также зафиксировано 4 летальных исхода: умерли инфицированные COVID-19 пациенты 52, 67, 82 и 87 лет. Таким образом, на сегодня зафиксировано 88 летальных исходов от COVID-19. Еще 53 случая смерти инфицированных – не от COVID-19.

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