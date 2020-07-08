В Перми по нацпроекту «Жилье и городская среда» обновлено 25 дворовых территорий

12:44 | 9.07.2020

Дворовые территории, отремонтированные по нацпроекту, готовятся к приемке в Ленинском, Дзержинском и Орджоникидзевских районах. Здесь заасфальтирована проезжая часть, тротуары, подходы к подъездам.



В Перми подрядные организации завершают ремонт дворовых территорий по нацпроекту «Жилье и городская среда». После лабораторных исследований проводится приемка выполненных работ. Участие в приемке принимают не только специалисты районной и городской администрации, но и жители домов, а также представители общественных организаций.



Завершены работы по адресам: улица Петропавловская, 60, 62, 68, улица Плеханова, 34а, улица Пушкина, 21, 23, улица Луначарского, 51, 51а, улица Газеты Звезда, 9, улица Ленина, 15, улица Строителей, 8, улица Строителей, 12, улица Молдавская, 14 и 18, улица Вильямса, 4а.



В Ленинском районе подрядная организация начала работы во дворе по улице Луначарского, 103. Здесь запланированы работы по ремонту дворового проезда, обустройству тротуаров, оборудованию автомобильных парковок, установке скамеек и урн.



В Свердловском районе по нацпроекту завершены работы по асфальтированию во дворе домов №26, №28 и №30 по улице Революции. Здесь уже взяты пробы асфальта для исследования. На этой неделе пройдет приемка. Кроме того, начались работы по благоустройству дворовой территории по улице Братской, 6а – идут работы по разборке бортового камня. Затем начнется ремонт проезжей части и тротуара, обустройство парковочных мест. В Мотовилихинском районе подрядчик начал проводить благоустройство дворовой территории по улице Хрустальной, 17.



В Орджоникидзевском районе завершены ремонтные работы по благоустройству дворовой территории по нацпроекту «Жилье и городская среда» на улице Молдавской, 14 и 18, улице Вильямса, 4а. После проведения лабораторных испытаний в этих дворах пройдет приемка. Продолжаются ремонтные работы по адресам: улица Вильямса, 24, улица Васнецова, 11, улица Адмирала Старикова, 9 и 9а, 1-й Еловский переулок, 24.



Все работы по благоустройству дворов по нацпроекту выполняются в соответствии с установленными сроками и требованиями. На объектах организован контроль и специализированный технический надзор. Жители многоквартирных домов совместно с представителями администрации района и подрядными организациями активно участвуют во всех этапах реализации работ.



В этом году ремонт дворовых территорий начался раньше обычного – уже в середине апреля. Благодаря образовавшейся экономии по нацпроекту в этом году в Перми отремонтируют 85 дворов, объединяющих 152 многоквартирных дома. Ранее планировалось благоустроить 77 дворов возле 141 дома.



- Пермь с 2017 года участвует в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», а с 2019 – в нацпроекте «Жилье и городская среда». В среднем, за год в городе комплексно благоустраивается более 100 дворов, - отметил глава Перми Дмитрий Самойлов.



Узнать адреса дворов, включенных в программу, можно на сайтах территориальных органов (https://www.gorodperm.ru/structure/main/admin_citydistrict/).



Напомним, в Перми реализуется сразу три программы, благодаря которым жители могут благоустроить свой двор. Это федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» и муниципальные – «Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов города Перми», «Обустройство детских игровых площадок на придомовых территориях многоквартирных домов города Перми». В 2019 году общее число благоустроенных по всем программам дворовых территорий составило 435. Перечень работ по благоустройству придомовых территорий включает в себя ремонт дворовых проездов, монтаж освещения, установку скамеек, урн, оборудование парковок, устройство тротуаров, а также дополнительные работы – установку малых архитектурных форм, организацию спортивных, детских площадок, озеленение, кронирование, создание условий для маломобильных групп населения. Итоговый перечень работ для каждого двора определяется в соответствии с решением общего собрания собственников. Все подрядные организации после окончания и приемки работ несут гарантийные обязательства в течение 3 лет.

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