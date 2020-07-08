В Пермском крае зафиксировано 70 случаев коронавируса

12:41 | 9.07.2020

На 9 июля за сутки в регионе, по официальным данным, подтверждено 70 случаев COVID-19, всего с начала пандемии – 4225.



За сутки выписаны 100 пациентов, всего излечились от коронавируса 3167 прикамцев. Четыре человека умерли от COVID-19.



В России за сутки выявлено 6509 случаев, из них 568 – в Москве. Общее количество инфицированных в стране достигло 707 301.

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