Более 4 тысяч гектаров леса высадили в Пермском крае по нацпроекту

12:30 | 9.07.2020

В рамках нацпроекта «Экология», инициированного президентом России, в Прикамье в этом году высадили 16,8 млн сеянцев хвойных пород на площади 4,4 тысячи гектаров. План по посадке леса выполнен на 98%, оставшиеся посадки на площади более 100 га проведут в осенний период.



Как пояснила и.о. министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона Марина Трунина, создание лесных культур в Прикамье ведется силами региональных лесхозов и арендаторами лесными участков: «В течение месяца наши лесничества проводили техническую приемку площадей и оценили качество работ как удовлетворительное. Наибольший объем выполнили арендаторы лесных участков на территории Лысьвенского, Чайковского, Очерского, Закамского, Кизеловского, Кунгурского лесничеств», – отмечает.



Также для достижения нормативной приживаемости дополнены лесные культуры на площади 1,6 тысячи гектаров. В лесных питомниках Пермского края посеяли более 1,2 тонны семян на площади 15,3 гектара, из них 20 кг улучшенных семян высеяно на площади 0,25 га.



Всего в 2020 году запланированы лесовосстановительные работы на площади 46,6 тысячи гектаров. Летом и осенью предстоит провести естественное лесовосстановление на площади 41,8 тысячи гектаров.

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