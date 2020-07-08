Управление Россельхознадзора по Пермскому краю выявило нарушения при производстве масла

12:07 | 9.07.2020

Мониторинговой группой Управления Россельхознадзора по Пермскому краю в июне 2020 года с помощью ФГИС «Меркурий» было выявлено нарушение ветеринарного законодательства.

В Пермский край в адрес ООО «Общепит» от поставщика ООО «Молпак» (Свердловская область) было направлено сливочное масло производства ИП Овчинниковой Д.В. (Свердловская область).

При мониторинге данных установлено, что в адрес предпринимателя с начала ее работы в системе «Меркурий» поступило более 19,1 т сырья по 15 входящим электронным ветеринарным сопроводительным документам (эВСД). При этом за этот же период ею было выработано более 3000 т продукции (масло сливочное «Традиционное» и «Крестьянское» с массовой долей жирности 82,5% и 72,5 %). Таким образом, Управлением Россельхознадзора обнаружено несоответствие объемов поступающего сырья и выработанной из него продукции.

В дальнейшем продукция была реализована через посредников в адрес социальных учреждений.

Сотрудниками ведомства отобраны пробы сладко-сливочного масла данного производителя в Государственном казенном учреждении социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Кунгура и в АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская». По результатам исследования в подведомственном Службе ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» было выявлено несоответствие продукции по жирно-кислотному составу.

Управлением Россельхознадзора принято решение об аннулировании учетной записи пользователя ИП Овчинниковой Д.В. за указание недостоверных данных в оформляемые эВСД. Информация доведена до организаций, осуществляющих оборот вышеуказанной продукции. Кроме того, направлена в Управление Россельхознадзора по Свердловской области для принятия мер.

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