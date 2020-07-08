Пермь: новости дня
12:03 | 9.07.2020
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Энергетики филиала «Россети Урал»-«Пермэнерго» провели рейд по профилактике детского электротравматизма
Рейд прошел в Сылвенском сельском поселении Пермского района.
От руководства филиала «Пермэнерго» в мероприятии принял участие заместитель главного инженера - начальник управления производственной безопасности и производственного контроля Максим Зубенин.
Необходимость рейда была обусловлена частичным снятием в Пермском крае режима ограничений по коронавирусной инфекции, что в период летних каникул обострило проблему организации свободного времени детей и подростков.
Выбор в качестве места проведения мероприятия Сылвенского сельского поселения и, в частности, окрестностей села Троица, был обусловлен наличием здесь большого количества водных объектов: рек Сылва, Киселевка, Мостовая и ряда прудов, привлекающих школьников в период летнего отдыха. На этих водных объектах есть места пересечений с воздушными линиями электропередачи, что создает дополнительный риск электротравматизма для рыболовов-любителей, среди которых тоже немало детей и подростков.
Энергетики и активисты общественного движения осмотрели ряд объектов электросетевого комплекса Сылвенско-Лядовского участка электрических сетей, в числе которых были подстанция 110/10 кВ «Троица», трансформаторная подстанция №66412, кабельно-воздушная линия 10 кВ «Поляны» и несколько воздушных линий 0,4 кВ.
В ходе рейда его участники вступали в диалог с встречавшимися детьми и подростками. Заместитель главного инженера «Пермэнерго» Максим Зубенин и электромонтеры оперативно-выездной бригады Пермского района электрических сетей Вячеслав Мосягин и Андрей Васильев проводили с ребятами экспресс-беседы об электробезопасности.
Энергетики в легкой и доступной форме рассказывали детям и подросткам об особенностях правильного и безопасного поведения вблизи электросетевых объектов, а также раздавали тематические информационные материалы .
В ходе рейда энергетики «Пермэнерго» и участники «Отцовского патруля» провели также импровизированное совещание, на котором обсудили различные аспекты просветительской работы, связанной с пропагандой электробезопасного поведения среди детей и подростков Пермского края.
По мнению заместителя главного инженера «Пермэнерго» Максима Зубенина, большая роль здесь должна быть отведена родителям:
«Практика показывает, что усилий одних только энергетиков в работе по профилактике детского электротравматизма недостаточно. Повышенное внимание к этой острой теме необходимо и со стороны родителей. Мамы и папы должны объяснить своим детям, что электричество смертельно опасно, а последствия электротравм порой необратимы!»
Принявшие активное участие в организации и проведении рейда представители краевого «Отцовского патруля» отметили, что разделяют позицию энергетиков о необходимости усиления разъяснительной работы среди родителей .
Председатель краевого Совета отцов Сергей Большаков, в частности, сказал: «Для нас очень важно, чтобы родители сегодня, когда из-за продолжающейся пандемии коронавируса многие отработанные формы занятости детей в летние каникулы пока недоступны, смогли убедить мальчишек и девчонок быть осторожными и избегать нахождения вблизи электросетевых объектов и в охранных зонах воздушных линий».
Энергетики «Пермэнерго» и представители Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае договорились и дальше активно взаимодействовать в работе по профилактике детского электротравматизма.
Добавим, что Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае создан в 2018 году. В него входят 10 человек - и молодые отцы, и многодетные, и педагоги, и служители церкви, и бизнесмены. Возглавляет Совет отцов Сергей Большаков, директор пермской школы № 64. Основными задачами Совета являются защита прав и интересов несовершеннолетних, организация работы с подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации, профилактика безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков, творческое развитие и повышение социальной активности детей.
© «Вечерние ведомости»
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