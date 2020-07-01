Пермь: новости дня
18:28 | 8.07.2020
Дмитрий Рогозин: «Искра» имеет потенциал расширения производства гражданской продукции»
В рамках визита генерального директора ГК «Роскосмос» Дмитрия Рогозина в Пермь состоялось совещание по развитию ПАО НПО «Искра». Открывая обсуждение, врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин обозначил, что Пермский край имеет огромный промышленный потенциал и развитие предприятий «Роскосмоса» на территории региона – весомое тому подтверждение. «Край делает все, чтобы поддерживать развитие предприятий госкорпорации, в том числе гражданской направленности. Например, только «Искра» по итогам прошлого года разместила на пермских предприятиях заказов на 1,7 млрд рублей, в этом году - на 1 млрд рублей. Это говорит о плодотворном сотрудничестве, развитии кооперации, а также о качестве местной промышленной продукции, - подчеркнул Дмитрий Махонин. – Край, в свою очередь, создает социальную инфраструктуру для работников предприятий «Роскосмоса», чтобы их семьи были обеспечены детскими садами, школами, поликлиниками».
Дмитрий Рогозин отметил, что госкорпорация возлагает на пермские предприятия большие надежды: «Искра» производит продукцию, без которой сейчас невозможно освоение российского севера, Дальнего Востока, Сибири. Мы видим, что «Искра» имеет потенциал расширения производства гражданской продукции в рамках программы диверсификации ГК «Роскосмос», в частности, развития производства агрегатов НПО «Искра» для газоэлектротурбинных станций. Сейчас мы видим потребность в них для обеспечения электроэнергией отдалённых территорий или месторождений, чтобы не тянуть туда гигантские ЛЭП. Такая продукция очень востребована в России».
В рамках совещания обсудили вопросы развития «Искры», в том числе исполнение финансовых обязательств заказчиков и поставщиков. План мероприятий по взаимодействию Пермского края и Госкорпорации «Роскосмос», в частности, предполагает продолжить развитие промышленной кооперации Госкорпорации с региональными предприятиями, что даст позитивный экономический эффект и будет способствовать популяризации профессий, востребованных в космической отрасли.
Кроме того, планируется расширить взаимодействие в рамках научно-образовательного центра «Рациональное недропользование», деятельность которого строится на совместной работе научно-образовательных организаций, технологических компаний и индустриальных партнеров.
© «Вечерние ведомости»
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