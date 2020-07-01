Пермь: новости дня
15:51 | 8.07.2020
В «Горьковке» появился суперсовременный книжный сканер
7 июля в «Горьковке» установили новый книжный сканер «Элар ПланСкан А1ВЦ-400». Это многофункциональный планетарный сканер формата А1+ для бесконтактной оцифровки газет, чертежей, сшитых и крупноформатных документов. Такой техники нет ни в одной библиотеке Пермского края.
Предыдущий сканер «Горьковки» не позволял оцифровывать газеты крупного формата, новый - в два раза больше. У библиотеки появились условия для сканирования без повреждений старых уникальных книг: новый аппарат может работать даже с изданиями, которые нельзя раскрыть полностью. Наличие колыбели формата А1 с изменяемым углом раскрытия позволяет бережно сканировать книжные памятники и другие книги и рукописи из редкого фонда с неполным раскрытием, гарантируя сохранность изданий с ветхими листами. Сканер обеспечивает отличное качество скан-образов с оптическим разрешением до 400 точек на дюйм даже на максимальном формате.
Все, что сотрудники «Горьковки» будут оцифровывать на сканере, появится в Пермской электронной библиотеке (ПЭБ) (https://e.gorkilib.ru/), а значит, фонды главного книгохранилища края станут доступнее каждому читателю.
Директор ПГКУБ им. А. М. Горького Елена Сезёмина подчеркнула: «Появление нового книжного сканера стало возможным благодаря поддержке министерства культуры Пермского края и личному пониманию со стороны министра Вячеслава Марковича Торчинского. В нынешних условиях это особенно актуально и своевременно, ведь жители края смогут получить необходимую информацию, не выходя из дома. Кроме того, оцифровка фондов «Горьковки» позволит виртуально объединить исторические коллекции из разных учреждений Пермского края».
Сейчас сотрудники «Горьковки» обучаются работе с новой техникой. Когда адаптация завершится, одной из первых начнется оцифровка газеты «Пермские Епархиальные ведомости», и она появится в свободном доступе в ПЭБ в рамках совместного проекта краевой библиотеки им. Горького и Государственного архива Пермского края. Новый сканер будет способствовать появлению новых межведомственных проектов.
© «Вечерние ведомости»
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