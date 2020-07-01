Более 3 тыс. объектов бюджетной сферы Прикамья подключены к единой краевой системе пожарного мониторинга

15:34 | 8.07.2020

За полгода реализации программы развития системы пожарного и технического мониторинга в Пермском крае к ней было подключено большинство бюджетных учреждений: больницы, школы, детские сады. Круглосуточный контроль за состоянием пожарной автоматики на социально значимых объектах теперь осуществляет Краевой центр технического мониторинга, а не коммерческие организации, как было ранее. Планируется, что общая экономия бюджетных средств всех уровней к концу года составит более 50 млн руб.



Таким образом, из 3,5 тыс. имеющихся в регионе бюджетных учреждений Краевой центр заключил договоры на подключение услуги технического мониторинга с большей частью руководителей объектов соцсферы.



Кроме того, министерством территориальной безопасности Пермского края был разработан Регламент подключения и вывода сигнала о пожаре системы пожарной сигнализации на пульт программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг», установленного в подразделениях пожарной охраны. Данный документ позволяет установить единые требования и порядок подключения и отключения системы пожарной сигнализации объектов, в том числе проводить ее мониторинг. Также целью установления регламента является сокращение количества ложных вызовов подразделений пожарной охраны.



Отметим, что результатом работы Краевого центра технического мониторинга, помимо повышения уровня пожарной безопасности школ, детских садов и больниц по всей территории Прикамья, является сокращение материальных потерь и своевременная помощь людям при пожарах.

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