Пермь: новости дня
15:34 | 8.07.2020
Более 3 тыс. объектов бюджетной сферы Прикамья подключены к единой краевой системе пожарного мониторинга
Таким образом, из 3,5 тыс. имеющихся в регионе бюджетных учреждений Краевой центр заключил договоры на подключение услуги технического мониторинга с большей частью руководителей объектов соцсферы.
Кроме того, министерством территориальной безопасности Пермского края был разработан Регламент подключения и вывода сигнала о пожаре системы пожарной сигнализации на пульт программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг», установленного в подразделениях пожарной охраны. Данный документ позволяет установить единые требования и порядок подключения и отключения системы пожарной сигнализации объектов, в том числе проводить ее мониторинг. Также целью установления регламента является сокращение количества ложных вызовов подразделений пожарной охраны.
Отметим, что результатом работы Краевого центра технического мониторинга, помимо повышения уровня пожарной безопасности школ, детских садов и больниц по всей территории Прикамья, является сокращение материальных потерь и своевременная помощь людям при пожарах.
© «Вечерние ведомости»
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