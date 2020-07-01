Пассажиропоток аэропорта «Большое Савино» увеличился в 4,5 раза

14:49 | 8.07.2020

Количество обслуженных пассажиров в Международном аэропорту «Пермь» в июне 2020 года составило более 51 тысячи человек.



Рост интенсивности авиаперевозок отмечается в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионах России. Пассажиропоток в июне 2020 года по сравнению с маем вырос в 4,5 раза, увеличившись почти на 40 тысяч пассажиров.



Самые популярные направления в летнем расписании – южные регионы России. Нужно отметить, что аэропорт «Большое Савино» сохранил всю сетку южных полётов по отношению к 2019 году. Лидером среди отдыхающих по традиции стал Сочи. Пассажиропоток туда составил более 5,5 тысячи пассажиров. На второй строчке – Симферополь. В июне в столицу Крыма авиакомпании перевезли около 2,5 тысячи пермяков. Анапа замыкает тройку лидеров – около 2 тыс. пассажиров.



Из 11 традиционных ежедневных рейсов из Перми в Москву авиакомпаниями восстановлено 7 частот в день. Сегодня улететь в столичные аэропорты «Домодедово», «Внуково», «Шереметьево» можно рейсами трёх авиакомпаний: Аэрофлот, S7 Airlines и Победа.



По итогам первого полугодия пассажиропоток пермского аэропорта сократился на 46,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. С начала года количество обслуженных пассажиров составило 398 797 человек. Причина падения пассажиропотока - эпидемия COVID-19. В конце марта из Перми были полностью прекращены международные рейсы, авиакомпании сократили программы полетов в регионы.



Сегодня Международный аэропорт «Пермь» полностью готов к возобновлению пассажирского авиасообщения, соблюдая все рекомендации и обеспечивая авиационную безопасность. Напоминаем о необходимости использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук при нахождении в аэропорту и на воздушном судне, соблюдения социальной дистанции. Пассажиры с повышенной температурой тела на рейс не допускаются.

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