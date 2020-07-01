С начала пандемии власти Прикамья помогли вернуться домой из других стран более чем 500 землякам

12:07 | 8.07.2020

Сегодня, 8 июля, в Пермь прибыли 13 человек из Душанбе. Еще 12 туристов накануне вернулись в краевую столицу из Бишкека. По поручению врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина граждан доставили в краевую столицу двумя автобусами из Екатеринбурга. Жители Перми и Пермского района доставлены по домам для прохождения карантина, 7 наших земляков пройдут обязательную двухнедельную обсервацию в Очере. У всех взяты тесты на COVID-19.



Ранее пермяки обратились в соцсетях к Дмитрию Махонину с просьбой помочь вернуться домой.



В общей сложности с начала пандемии коронавируса краевые власти помогли вернуться на родину 504 туристам, проживающим в Прикамье. Помимо этого, оказывается помощь по возращению домой вахтовиков.



Отметим, вывоз пермяков из аэропортов прилета организован с соблюдением всех требований безопасности, автобусы оборудуются средствами защиты для водителя. Пассажиры получают продуктовые наборы в дорогу. В группе сопровождения обязательно находится представитель министерства территориальной безопасности Пермского края.

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