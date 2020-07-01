Крупнейший военный концерн России рассмотрит вариант сотрудничества с Пермским краем

11:39 | 8.07.2020

7 июля врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с представителями гражданского направления военного концерна АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», в состав которого входят более 60 предприятий и научно-исследовательских институтов.



В частности, стороны обсудили вопросы развития промышленной кооперации концерна с пермскими предприятиями в части диверсификации оборонно-промышленного комплекса и сотрудничества в сфере развития цифровых технологий, производство гражданских систем навигации, программного обеспечения. «Алмаз-Антей» представил собственные производственные возможности в сфере медицины, ЖКХ, промышленных технологий, безопасности дорожного движения, телекоммуникаций и технологий «Умного города».



Дмитрий Махонин подчеркнул, что Пермский край заинтересован в привлечении инвестиционных проектов, для этого в регионе созданы экономические условия и необходимая инфраструктура. Прикамье также активно развивает промышленную кооперацию. «Пермский край бережно относится к инвесторам, в региональной повестке много внимания уделяется промышленности. Наши предприятия имеют потенциал для развития. Самое главное, Пермский край как инвестиционно привлекательный регион развивает соответствующую налоговую политику, – отметил Дмитрий Махонин. – Краевые власти видят потенциал в развитии сотрудничества предприятий с концерном «Алмаз-Антей», в частности, по направлению гражданского производства. Помимо этого, край готов обсуждать условия открытия на территории региона дочерних предприятий концерна».



По словам заместителя генерального директора по производственно-технологической политике «Алмаз-Антей» Александра Ведрова, в вопросах развития сотрудничества между концерном и предприятиями Пермского края нельзя ограничиваться конкретными отраслями. «Сегодня мы определили направления в совместной работе. В основном, это работа по проектированию и созданию производства оборудования для нефтегазового сектора. Но Пермский край традиционно славится высокотехнологичными промышленными предприятиями, поэтому будем развивать и другие направления, например, обеспечение медиков и служб ЖКХ качественным отечественным оборудованием».



Напомним, по поручению президента России Владимира Путина развитие диверсификации российского оборонно-промышленного комплекса к 2030 году должно достичь 50% от общего ежегодного объема производства продукции. Напомним, в Пермском крае насчитывается 19 предприятий ОПК, половина из которых реализуют проекты по диверсификации. По итогам 2019 года уровень диверсификации пермских предприятий составляет 41,4%.



Помимо продукции военного назначения, АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» производит радиолокационные комплексы и средства автоматизации для управления воздушным движением гражданской авиации, телекоммуникационное оборудование, оборудование для ТЭК, оборудование для транспорта, подъемно-транспортное оборудование, климатотехнику, медицинскую технику, приборы и оборудование для ЖКХ и др. География размещения дочерних предприятий концерна – от Калининграда до Камчатки (в 17 регионах страны).

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