Дежурные группы в детских садах Прикамья смогут принять ребят из семей льготных категорий

17:49 | 7.07.2020

Сегодня, 7 июля, на заседании оперштаба под председательством врио губернатора региона Дмитрия Махонина члены штаба поддержали инициативу о расширении деятельности дежурных групп в детских садах, организованных на период пандемии.



Изменения в указе предусматривают, что, помимо детей работников организаций, чья деятельность не приостановлена, дежурные группы могут посещать ребята из многодетных семей и семей, стоящих на профилактических учетах органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Всего в Прикамье порядка 24 тыс. дошкольников из данных категорий семей.



Министр образования Прикамья Раиса Кассина отметила, что от многодетных семей регулярно поступают просьбы о предоставлении мест в дежурных группах: «Мама, находясь дома с 3-4 детьми, не может полноценно выполнять свои дела по ведению хозяйства. Кроме того, в сельских поселениях начинаются сенокосы». Она пояснила, что для включения ребенка в дежурную группу родителям необходимо представить справку о состоянии его здоровья, которую можно получить, вызвав врача на дом.



Сейчас в Пермском крае открыты 2032 дежурные группы для 22 209 ребят.



Помимо этого, согласно изменениям в Указ губернатора, с 1 июля возобновлена деятельность организаций дополнительного профессионального образования. Например, при соблюдении санитарных требований могут начать работу автошколы, языковые центры, курсы по обучению спецперсонала и др.

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