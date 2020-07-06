Пермь: новости дня
13:33 | 7.07.2020
В Пермском крае в рамках нацпроекта появилось еще 2 виртуальных концертных зала
По данным министерства культуры Пермского края, в Соликамске зал, рассчитанный на 60 мест, появился в детской школе искусств, а в Чайковском зал на 80 мест будет принимать посетителей в историко-художественном музее. Возможность оснастить учреждения специальным оборудованием для трансляций появилась после того, как они стали победителями конкурса «Виртуальный концертный зал». Данный конкурс проходит ежегодно в рамках национального проекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
«Мы получили огромный подарок к 70-летнему юбилею детской школы искусств. Сегодня у нас появилась новая техника, которая позволит организовывать образовательные процессы интересно, а также развивать культуру жителей Соликамска», – сказала директор детской школы искусств Ольга Штейн.
Как уточнили в региональном министерстве культуры, встречать первых зрителей в залах Чайковского и Соликамска будут с нового концертного сезона. Все трансляции – бесплатные.
Напомним, первый виртуальный концертный зал в Пермском крае был открыт в 2014 году под патронажем Министерства культуры РФ, Московской филармонии и лично президента Владимира Путина. В прошлом году виртуальные концертные залы появились в Краснокамске, Чермозе и Добрянке. Федеральная субсидия составила 12 млн руб. В этом году в рамках нацпроекта в Пермский край было направлено еще 2 млн руб.
Куратором работы сети виртуальных концертных залов в регионе выступает Пермская краевая филармония. «Отличительная особенность виртуальных концертных залов Пермской филармонии не только в том, что у нас есть собственный контент, но и в том, что наша съемочная группа мобильна. И поэтому мы можем показывать концерты и прямые трансляции не только из наших залов, но и с любых площадок», – подчеркнула заместитель директора Пермской филармонии Ольга Добрынина.
Сегодня бесплатно посещать прямые трансляции концертов российских музыкантов и звезд мирового уровня могут жители 20 муниципалитетов региона. В скором времени новые залы планируется открыть в Перми (м/р Голованово), в клубе «Юбилейный» (п. Новые Ляды), в Елово и Верх-Иньве. Средства на закупку оборудования для трансляций в этих территориях будут направлены в рамках региональной составляющей нацпроекта из бюджета Пермского края. Ожидается, что всего к концу года на «виртуальной карте» Прикамья будет отмечено уже 25 залов.
© «Вечерние ведомости»
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