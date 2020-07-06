С 15 июля в Перми стартует завершающий этап внедрения новой маршрутной сети

12:26 | 7.07.2020

В последнем этапе участвуют 10 автобусных маршрутов, 5 из них поменяют маршрут следования. Таким образом, с 15 июля на всех муниципальных маршрутах, кроме маршрутных такси, станут доступны бесплатная пересадка и оплата проезда банковской картой.



Автобусный маршрут №67 «микрорайон Парковый – микрорайон Садовый» будет продлен до микрорайона Заостровка. Также со стороны микрорайона Садовый он будет следовать по улице Макаренко без заезда на площадь Дружбы. Это позволит сэкономить до 10 минут времени в пути.



Для того чтобы обеспечить транспортную связь улиц Тургенева и Макаренко с центральной частью города, поменяет маршрут следования автобус №4 «площадь Дружбы – микрорайон Нагорный». С 15 июля его перенаправят на улицу Тургенева, он будет следовать до площади Дружбы.



Автобусный маршрут №61 «Центральный рынок – НПО «Биомед» – микрорайон Новые Ляды» будет следовать через микрорайон Ива до Комсомольской площади. Это сделано для увеличения интенсивности движения автобусов по маршруту. На сегодняшний день на данном маршруте интервал движения составляет 86 минут, а после 15 июля он не будет превышать 60 минут. Также будет добавлено одно отправление в более позднее время из города в сторону Новых Лядов. Чтобы добраться до НПО «Биомед», можно совершить бесплатную пересадку на автобусные маршруты №5 или №26. Чтобы добраться до Центрального рынка, можно совершить бесплатную пересадку на автобусные маршруты №1, №19, №45, №59 и №74.



Автобусный маршрут №26 «микрорайон Центральная усадьба – улица Ушинского» будет следовать от улицы КИМ напрямую по улице Тургенева, без заезда на площадь Дружбы, благодаря этому пассажиры смогут сэкономить время в пути. Отметим, что отдельные рейсы будут следовать до микрорайона Крольчатник. Новый маршрут следования – «микрорайон Центральная усадьба – улица Ушинского – микрорайон Крольчатник».



Автобусный маршрут №59 «микрорайон Юбилейный – Ипподром» будет следовать от микрорайона Юбилейный до аэропорта Бахаревка. Также, по просьбам жителей, департаментом транспорта будут организованы отдельные отправления до улицы Милиционера Власова. Они будут совершаться каждые 30 минут. Напомним, ранее в Индустриальном районе для связи с социальными объектами внутри района были запущены новые кольцевые маршруты №28 и №29. Так, на участке от остановки «Роща» до лицея №3 можно воспользоваться этими маршрутами. Добраться от микрорайона Нагорный до Ипподрома можно на автобусном маршруте №9 «микрорайон Хмели – микрорайон Нагорный – Субботино», на котором с 1 июля увеличено количество транспортных средств и сокращен интервал движения до 9-15 минут.



Также в последнем этапе внедрения новой маршрутной сети будут участвовать автобусные маршруты №1, №25, №35, №41 и №78. Маршрут следования этих автобусов не поменяется, но станут доступны бесплатная пересадка в течение 40 минут на маршрутах №1, №25, №35 и №41 и 60 минут – на маршруте №78, а также оплата банковской картой. Одновременно с этим на всех этих маршрутах начнется обновление подвижного состава.



Актуальное расписание и новые схемы маршрутов движения в ближайшее время появятся на сайте МКУ «Гортранс» http://www.gortransperm.ru/newroute в разделе «Online-расписание» и во вкладке «Новая маршрутная сеть».

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