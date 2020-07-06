Пермь: новости дня
12:14 | 7.07.2020
Жители Прикамья выберут место для стелы «Город трудовой доблести» через портал «Управляем вместе»
В конце прошлой недели президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении Перми звания «Город трудовой доблести». Краевая столица стала одним из двадцати городов, удостоенных всероссийского признания за вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Врио губернатора подчеркнул, что весь край смело можно считать регионом трудовой доблести. Победу приближали жители Перми, Кунгура, Лысьвы, шахтеры КУБа, металлурги Чусового и Нытвы, нефтяники Краснокамска, химики Верхнекамья.
По присвоению звания было организовано голосование – за Пермь отдали голоса почти 175 тыс. человек (в годы войны в Перми работало 74 оборонных предприятия, было изготовлено более 48,5 тыс. пушек и артиллерийских систем, свыше 30 тыс. двигателей и более 1 млн карбюраторов для авиамоторов).
Безусловно, это большая честь и гордость для ветеранов и тружеников тыла, для всех жителей края. «В ближайших планах – установка в Перми памятной стелы с изображением герба города и текстом Указа президента. Решить, где она появится, должны жители. Для этого запустим голосование на портале «Управляем вместе», – отметил Дмитрий Махонин. – Кроме того, прошу краевое минтранспорта проработать вопрос с руководством железнодорожного вокзала, а также наших воздушных и речных «ворот»: необходимо подготовить и запустить приветствие гостей с напоминанием о том, что они прибыли в Город трудовой доблести».
В своем докладе директор департамента общественных проектов администрации губернатора Евгений Хузин подчеркнул, что краевые власти подготовили еще две заявки – на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» Лысьве и Кизелу. Врио губернатора поддержал инициативу и еще раз подчеркнул, что этого ждут как жители городов, так и ветераны, которые пока с нами. По словам Дмитрия Махонина, это заслуженная награда, и краевые власти должны приложить максимум усилий, чтобы звание было присвоено.
Напомним, в пятницу, 3 июля, в краевой столице состоялся праздничный салют. Он был запущен в двух точках города. В дальнейшем он будет проходить ежегодно 1 мая, 9 мая и 12 июня, в День города.
© «Вечерние ведомости»
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