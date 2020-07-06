Пермь: новости дня
10:45 | 7.07.2020
В условиях высоких температур энергетики «Пермэнерго» усиливают контроль за устойчивой работой электросетевого комплекса
Под особый контроль взята работа маслонаполненного оборудования и систем охлаждения силовых трансформаторов. Организованы внеочередные обходы ЛЭП с целью своевременного обнаружения угрожающего провиса проводов, возникающего при высоких температурах воздуха.
Для предупреждения сбоев в электроснабжении потребителей энергетики усиливают меры противопожарной безопасности на территориях подстанций.
Ведется проверка работоспособности систем водоснабжения, состояния пожарных гидрантов и пожарной сигнализации на энергообъектах сетевого комплекса.
С целью оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации, вызванные пожарами, отработано взаимодействие с подразделениями МЧС, службами ЕДДС, администрациями городов и районов края.
Особое внимание уделяется соблюдению безопасных условий труда персонала. В рамках мероприятий по охране труда проводятся инструктажи по предупреждению перегрева, обезвоживания, солнечных и тепловых ударов.
В связи с возросшей угрозой возникновения пожаров «Пермэнерго» напоминает руководителям предприятий, организаций и физическим лицам о необходимости соблюдать установленные в соответствии с действующим законодательством границы охранных зон линий электропередачи (ЛЭП).
В охранных зонах строго запрещено разводить костры, складировать горюче-смазочные материалы, размещать бытовые отходы и мусор. Любое нарушение правил использования территорий, находящихся в охранной зоне линий электропередачи, влечет реальную угрозу жизни и здоровью людей.
По информацииГИС-центра ПГНИУ, наступившая неделя может стать одной из самых жарких нынешним летом в Пермском крае. Средняя температура воздуха ожидается выше нормы по югу края на 4°С, а по северу на 5-6°С. При этом 8-10 июля максимальная температура почти повсеместно может превысить +30°С. При этом в пятницу 10 июля прогнозируются температуры до + 35. Если это произойдет, то этот день станет самым жарким в Прикамье с 2016 года.
© «Вечерние ведомости»
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