 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

10:45 | 7.07.2020

В условиях высоких температур энергетики «Пермэнерго» усиливают контроль за устойчивой работой электросетевого комплекса

В связи с установившейся в Пермском крае жаркой погодой специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» принимают дополнительные меры по обеспечению надежной работы электросетевого комплекса и бесперебойного электроснабжения потребителей.
Под особый контроль взята работа маслонаполненного оборудования и систем охлаждения силовых трансформаторов. Организованы внеочередные обходы ЛЭП с целью своевременного обнаружения угрожающего провиса проводов, возникающего при высоких температурах воздуха.
Для предупреждения сбоев в электроснабжении потребителей энергетики усиливают меры противопожарной безопасности на территориях подстанций.
Ведется проверка работоспособности систем водоснабжения, состояния пожарных гидрантов и пожарной сигнализации на энергообъектах сетевого комплекса.
С целью оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации, вызванные пожарами, отработано взаимодействие с подразделениями МЧС, службами ЕДДС, администрациями городов и районов края.
Особое внимание уделяется соблюдению безопасных условий труда персонала. В рамках мероприятий по охране труда проводятся инструктажи по предупреждению перегрева, обезвоживания, солнечных и тепловых ударов.
В связи с возросшей угрозой возникновения пожаров «Пермэнерго» напоминает руководителям предприятий, организаций и физическим лицам о необходимости соблюдать установленные в соответствии с действующим законодательством границы охранных зон линий электропередачи (ЛЭП).
В охранных зонах строго запрещено разводить костры, складировать горюче-смазочные материалы, размещать бытовые отходы и мусор. Любое нарушение правил использования территорий, находящихся в охранной зоне линий электропередачи, влечет реальную угрозу жизни и здоровью людей.
По информацииГИС-центра ПГНИУ, наступившая неделя может стать одной из самых жарких нынешним летом в Пермском крае. Средняя температура воздуха ожидается выше нормы по югу края на 4°С, а по северу на 5-6°С. При этом 8-10 июля максимальная температура почти повсеместно может превысить +30°С. При этом в пятницу 10 июля прогнозируются температуры до + 35. Если это произойдет, то этот день станет самым жарким в Прикамье с 2016 года.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

13:34 | 7.07.2020
В Екатеринбург из Киргизии прилетели 144 россиянина

13:33 | 7.07.2020
В Пермском крае в рамках нацпроекта появилось еще 2 виртуальных концертных зала

13:09 | 7.07.2020
В России коронавирус обнаружен ещё у 6368 человек

12:57 | 7.07.2020
В Екатеринбурге 124 человека заболели COVID-19 за сутки

12:51 | 7.07.2020
Среди новых заболевших коронавирусом в Прикамье нет детей

12:47 | 7.07.2020
284 свердловчанина вылечились от коронавируса

12:42 | 7.07.2020
COVID-19 унёс жизни ещё семи свердловчан

12:42 | 7.07.2020
В Прикамье введен особый противопожарный режим в лесах

12:40 | 7.07.2020
В Первоуральске оперативники пришли на завод, принадлежащий семье местного бизнесмена

12:37 | 7.07.2020
Ещё 226 человек заразились коронавирусом в Свердловской области

12:34 | 7.07.2020
В Пермском крае выявлено еще 52 случая коронавируса

12:26 | 7.07.2020
С 15 июля в Перми стартует завершающий этап внедрения новой маршрутной сети

12:23 | 7.07.2020
У электричек Красноуфимск – Дружинино на месяц изменится расписание

12:18 | 7.07.2020
Расширен перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса

12:14 | 7.07.2020
Жители Прикамья выберут место для стелы «Город трудовой доблести» через портал «Управляем вместе»

11:53 | 7.07.2020
В Екатеринбурге пройдёт футбольный матч «Урал» – «Динамо»

11:46 | 7.07.2020
Предприятие РМК признали соответствующим высоким стандартам

11:32 | 7.07.2020
Высокинский отменил действие особого противопожарного режима в Екатеринбурге

11:17 | 7.07.2020
На Средний Урал поступили 28 реанимобилей

11:09 | 7.07.2020
РПЦ и опальный схимонах Сергий перешли на общение через Интернет

10:57 | 7.07.2020
Мэр Екатеринбурга по телефону проведёт приёмы граждан

10:45 | 7.07.2020
В условиях высоких температур энергетики «Пермэнерго» усиливают контроль за устойчивой работой электросетевого комплекса

10:38 | 7.07.2020
В Екатеринбурге суд вынес приговор девушке, устроившей смертельное ДТП

10:19 | 7.07.2020
Уралец обвиняется в участии в незаконном изготовлении и использовании штампов и печатей

10:00 | 7.07.2020
В Екатеринбурге грузовик столкнулся с мотоциклом. Есть пострадавшие

09:42 | 7.07.2020
На Среднем Урале пропал мужчина

09:24 | 7.07.2020
В Свердловской области от укусов клещей пострадали свыше 29 тысяч человек

09:13 | 7.07.2020
В Екатеринбурге открылась уличная выставка работ Леонида Туржанского

06.07.2020

21:48 | 6.07.2020
Вице-губернатор Свердловской области оказался на карантине из-за COVID-19

20:59 | 6.07.2020
В ДТП в Екатеринбурге пострадал байкер

20:07 | 6.07.2020
Екатеринбургские автоинспекторы проверяют соблюдение ПДД велосипедистами

19:17 | 6.07.2020
К отопительному сезону в Свердловской области подготовили 35% домов

19:16 | 6.07.2020
Александр Мешков определился с кандидатурой главного полицейского Пышмы

19:03 | 6.07.2020
Машины для екатеринбургской «скорой» начали делать в Нижнем Новгороде

18:50 | 6.07.2020
Жителя Североуральска приговорили к лишению свободы за отказ от проверки на наличие алкоголя в крови

18:35 | 6.07.2020
В Кунгуре началось благоустройство набережной Сылвы

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Июль      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 