В Кунгуре началось благоустройство набережной Сылвы

18:35 | 6.07.2020

По обновленной набережной жители и гости Кунгура смогут прогуляться уже этой осенью.



Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», инициированному президентом России Владимиром Путиным, жители Кунгура до конца года получат обновленную набережную.



На пешеходной части улицы Карла Маркса подрядчик уже демонтировал старое покрытие, подготовил траншею для укладки линий электросети, приступил к установке новых бортовых камней.



Проектом благоустройства предусмотрена установка ротонды над арт-объектом «Пуп земли», устройство смотровой площадки, также на набережной появится зона отдыха с тумбами, освещением и цветниками.



«Жители и гости Кунгура давно ждали благоустройства набережной. Ведь это визитная карточка города. Вокруг много объектов культурного наследия. Во время международного фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка» набережная становится одной из точек притяжения», – отмечают в администрации Кунгура.



Все работы должны быть завершены до октября. В общей сложности на эти цели из федерального, регионального и местного бюджетов будет направлено порядка 25 млн руб.



Напоминаем, в этом году в Пермском крае благоустроят 314 объектов – 214 дворовых и 100 общественных территорий. Работы будут выполнены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

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