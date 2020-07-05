Подрядчик: «Реконструкция перрона и рулежных дорожек в пермском аэропорту завершится в сентябре»

15:03 | 6.07.2020

По поручению врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина на территории Международного аэропорта «Пермь» возобновлены работы по реконструкции перрона и рулежных дорожек. На сегодня они ведутся в обозначенном графике. Генеральный подрядчик, компания «Стройтрансгаз», обещает уложиться в срок и сдать все объекты к сентябрю.



Сегодня на территории аэропорта в ежедневном режиме трудятся до 75 человек.



По словам технического директора аэропорта Дмитрия Будрина, необходимо как можно скорее закончить первый этап реконструкции, который включает в себя обустройство перрона, рулежной дорожки С и устройство телетрапов. Последние позволят прилетающим в Пермь пассажирам переходить из самолета в здание аэропорта, минуя улицу.



«В настоящее время на объекте начинается укладка марочного бетона. Это бетон с особым составом, который производят специально для бетонирования зон передвижения воздушных судов. Высота укладочного слоя составит 35 см, площадь заливки – 350 кв. метров. Для выполнения этих работ подрядчик поставил на площадку специальный бетоноукладочный комплекс GOMACO. Машины с бетоном будут приезжать на разгрузку беспрерывно. Укладка марочного бетона на перроне станет завершающим этапом перед монтажом телетрапов. Но перед этим бетон еще должен набрать прочность в течение недели. Параллельно будет монтироваться светосигнальное оборудование, мачты освещения, водосточно-дренажная система», – рассказал Дмитрий Будрин.



Идет активная работа и в зоне, где расположена рулежная дорожка С. На ней уже уложены гидроматы, произведена отсыпка песчано-гравийной смесью и щебнем. В настоящий момент производится уплотнение щебеночного слоя. Следующий этап – заливка бетона-основы, а затем укладка марочного бетона. На других участках (пути руления) будет произведен разбор существующего покрытия, затем разработка и уплотнение грунта, а также дальнейшая укладка щебня и бетонирование. Первый этап подрядчик должен завершить до августа.



Напомним, в начале июня Дмитрий Махонин поручил завершить все работы по реконструкции перрона и рулежных дорожек пермского аэропорта до конца сентября. Работы на объекте были возобновлены после смены подрядчика. Предыдущий не выдерживал сроки, и с ним был расторгнут контракт. Новый подрядчик СУ-9 работает в графике, а в ближайшее время планирует даже перейти на круглосуточный режим. Это позволит ему еще ускориться и, возможно, завершить работы с опережением сроков.

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