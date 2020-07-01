Благодаря нацпроекту в этом году в Соликамском городском округе будут благоустроены три прогулочные зоны

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18:28 | 3.07.2020
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Работы по благоустройству сквера по ул. Черняховского уже начались. Примечательно, что, по итогам рейтингового голосования, жители сами выбрали этот сквер для преображения. «Эта территория, на их взгляд, нуждается в благоустройстве больше всего. При этом в своем выборе они опирались на предлагаемый дизайн-проект территории с визуализацией и перечнем предполагаемых работ», – поясняют в министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края.
Как рассказала заместитель директора Управления благоустройства Алёна Магель, на сегодняшний день начались работы первого этапа благоустройства сквера. Подрядная организация выполнила расчистку территории. В рамках проекта предусмотрено создание нескольких зон отдыха, обустройство уличного освещения, тротуаров. Кроме того, для тихого отдыха будут оборудованы места для отдыха с бесплатным Wi-Fi. Взамен старых больных деревьев будет высажено порядка 150 кустарников пузыреплодника, спиреи и барбариса, появятся цветочные клумбы.
Кроме того, стартовал второй этап благоустройства площади возле дома культуры в селе Городище. В этом году подрядчик установит детскую площадку с безопасным резиновым покрытием, декоративное ограждение и выполнит озеленение территории.
В ближайшее время начнется создание роллердрома в Городском парке в северной части Соликамска.
Также в Соликамском городском округе активно ведется благоустройство 18 дворовых пространств. Жители этих домов провели все необходимые собрания собственников, согласовали проект реконструкции придомовой территории, а теперь контролируют проведение работ. Здесь обустроят тротуары, оборудуют автомобильные парковки, установят скамейки и урны.
Все работы должны быть завершены в сентябре. В общей сложности на эти цели из федерального, регионального и местного бюджетов будет направлено более 70 млн руб.
Напоминаем, в этом году в Пермском крае благоустроят 314 объектов – 214 дворовых и 100 общественных территорий. Работы будут выполнены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
© «Вечерние ведомости»
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