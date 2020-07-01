Полностью детские сады Прикамья смогут открыться после устойчивого снижения заболеваемости в регионе

16:53 | 3.07.2020

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина озвучила условия полного открытия дошкольных образовательных учреждений в регионе.



Во время онлайн-брифинга глава краевого минобра пояснила, что полностью детские сады в Прикамье смогут быть открыты только при условии устойчивого снижения заболеваемости коронавирусом в регионе в течение нескольких недель.



«Сейчас мы открываем больше дежурных групп в детских садах, чтобы детки, чьи родители вышли на работу, могли быть под присмотром. Мы максимально идем навстречу родителям и стараемся им максимально облегчить процесс выхода ребенка в группу», – отметила Раиса Алексеевна.



Напомним, решением оперштаба число дежурных групп увеличено с 1 июля. По такому же принципу свою деятельность могут возобновлять частные детские сады.



Для включения ребенка в дежурную группу родителям необходимо представить справку о состоянии его здоровья, которую можно получить, вызвав врача на дом, а также справку, подтверждающую, что родители работают и, следовательно, им необходимо место в дежурной группе.



Сейчас в Пермском крае открыто 2032 дежурные группы для 22 209 ребят.



Помимо этого, согласно изменениям в Указ губернатора, с 1 июля возобновлена деятельность организаций дополнительного профессионального образования. Например, при соблюдении санитарных требований могут начать работу автошколы, языковые центры, курсы по обучению спецперсонала и др.

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