Дмитрий Осипов: в 2020 году «Уралкалий» рассчитывает произвести 11 млн тонн калия

09:04 | 3.07.2020

ПАО «Уралкалий» заинтересован в строительстве разгрузочных терминалов в Африке и Бразилии. Об этом генеральный директор компании Дмитрий Осипов сообщил в интервью газете «Коммерсантъ».

У компании есть разгрузочный терминал в Бразилии мощностью 350 тысяч тонн в год, однако всего «Уралкалий» продает в Бразилию 2 млн тонн. При этом в компании считают нецелесообразным настолько расширять мощности одного терминала.

«Нужно несколько терминалов в разных местах. Поэтому мы заинтересованы в терминалах, расположенных и в других областях страны, так что рассматриваем варианты», - отметил Дмитрий Осипов.

Он добавил, что компания рассматривает также строительство терминалов в Африке, которую считает перспективным рынком.

По словам гендиректора «Уралкалия», компания рассчитывает произвести в 2020 году 11 млн тонн калия (в 2019 году - 11,1 млн тонн). Окончательная цифра будет зависеть от рыночной конъюнктуры. В России планируется продать около 2,7 млн тонн калия.

Дмитрий Осипов также сообщил, что весной компания обратилась в правительство с просьбой продлить сроки действия специнвестконтрактов по Усть-Яйве и СКРУ-2.

Говоря о контракте с Китаем на 2020 год на поставки морем, который компания до сих пор не заключила, гендиректор отметил, что в этом году будет продано несколько сотен тысяч тонн калия, которые завезли в Китай в конце 2019 года. «Уралкалий» также продолжает поставки в Китай по железной дороге.

© «Вечерние ведомости»