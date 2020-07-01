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Пермь: новости дня


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18:54 | 2.07.2020

Президент присвоил Перми почетное звание «Город трудовой доблести»

Сегодня, 2 июля, во время прямого эфира оргкомитета «Победа» президент России Владимир Путин объявил города, которым присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Пермь стала одним из двадцати городов, удостоенных российского признания за вклад в Победу в Великой Отечественной войне. В этом году звание также получили Самара, Казань, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Челябинск, Ярославль, Уфа, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Саратов, Магнитогорск, Томск, Ижевск, Ульяновск, Иваново, Боровичи, Новокузнецк и Иркутск.

«Ничто не препятствует присвоить это звание сразу двадцати городам. Аргументы здесь очевидны и убедительны, и полностью соответствуют критериям и порядку федерального закона. За бесперебойное производство военной и гражданской продукции предприятия этих городов были неоднократно удостоены орденов или Красных знамен Государственного комитета обороны. Многочисленные факты трудового мужества, героизма жителей документально подтверждены. И, конечно, хотел бы еще раз подчеркнуть: мы обязаны учесть мнение людей, которые собирали подписи, – отметил Владимир Путин. – Все необходимые документы подпишу в ближайшее время».

По словам заместителя руководителя исполнительной дирекции Года памяти и славы по научной работе Елены Малышевой, на звание «Города трудовой доблести» претендовали 70 городов России. Соответствующие заявки подали 26 городов. В процессе экспертизы были изучены документы федеральных и региональных архивов на предмет соответствия оснований, предусмотренных законом.

«Пермь – это вообще единственный центр поставки карбюраторов для самолетов и всевозможных артиллерийских пружин, оружейных щитов – того, без чего, по сути, не выстрелит ни одно оружие, не полетят самолеты», – подчеркнула Елена Малышева.

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что «Пермь – один из городов Пермского края, где ковалась победа». «Для нас, жителей Прикамья, важно, что заслуги наших предков были оценены на высшем уровне. Мы гордимся дедами и прадедами, пусть с нами городится и вся страна», - подчеркнул Дмитрий Махонин.

В Перми в честь присуждения высокого звания будет установлена стела с изображением герба города и текстом соответствующего Указа главы государства. Также будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города.

Инициативу присвоения звания Перми поддержало почти 158 тыс. жителей региона – они оставили свои голоса на сайте запермь.рф.

Пермь с 1940 по 1957 год называлась Молотов, была и остается крупным промышленным центром, где работают предприятия разных отраслей. В первую очередь это предприятия тяжелой промышленности.

В годы Великой Отечественной войны все предприятия Перми были переориентированы на нужды военного времени и внесли существенный вклад в Победу. Из Перми на фронт отправлялись авиадвигатели, пороха, пушки. Из Кунгура – сапоги (каждый 3-й боец был одет в кунгурские сапоги), из Лысьвы – каски (каждая вторая на фронте). Для фронта работали шахтеры КУБа, металлурги Чусового и Нытвы, нефтяники Краснокамска, химики Верхнекамья. В Молотовской области была крупная госпитальная база, небольшие города и села принимали эвакуированных из Ленинграда.

Всего в годы войны 11 орденами были награждены 9 предприятий, при этом завод № 172 им. Ленина («Мотовилихинские заводы») был награжден 3 орденами. Кроме того, предприятия Перми за победу во Всесоюзном соревновании неоднократно награждались переходящими Красными знаменами.

Одним из крупнейших промышленных предприятий Перми был Моторостроительный завод № 19 им. Сталина (сейчас АО «ОДК-Пермские моторы»).

Потребность в авиационных моторах с первых дней войны была значительной, с июня по декабрь 1941 года завод № 19 был единственным предприятием в СССР, продолжавшим серийный выпуск авиамоторов. Остальные заводы в это время находились в состоянии эвакуации.

В первые месяцы войны на площадке завода было размещено оборудование и рабочие восьми заводов-смежников, эвакуированных из Москвы, Харькова, Днепропетровска, Ленинграда, а также два конструкторских бюро. За короткое время всё прибывшее оборудование было введено в строй, а производственно-техническая база завода № 19 расширилась на 65% к довоенному уровню.

© «Вечерние ведомости»

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