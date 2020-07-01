Оперштаб Прикамья: разрешены среднесрочные и долгосрочные речные круизы

18:45 | 2.07.2020

В Указ губернатора Пермского края об ограничительных мерах, связанных с распространением коронавируса, внесены изменения в части организаций, предоставляющих услуги по среднесрочным и долгосрочным речным круизам. Со 2 июля они могут возобновить свою деятельность. Ранее данный вопрос был рассмотрен краевым оперштабом по борьбе с COVID-19 с учетом рекомендаций регионального управления Роспотребнадзора.



«Принятое решение было положительно встречено туристическим сообществом. Благодаря снятым ограничениям для жителей края стали доступны речные круизы. Кроме того, сейчас мы готовы встретить туристов из других регионов России», — отметила Юлия Ветошкина, руководитель Агентства по туризму и молодежной политике Прикамья.



Среднесрочные и долгосрочные речные круизы подразумевают длительные поездки, например, до Астрахани.



Подчеркивается, что данная мера не распространяется на речные «трамвайчики» или круизы в пределах Пермского края. При этом перевозчики, которые приняли решение возобновить деятельность, обязаны придерживаться рекомендаций, установленных Министерством транспорта РФ и Роспотребнадзором РФ. В частности, все участники круиза, включая персонал, ежедневно обязаны проходить температурный контроль, регулярно использовать антисептики, при выходе за пределы судна использовать средства индивидуальной защиты, а по возвращении измерять температуру. Кроме того, везде, где это допустимо, должна быть нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра, а все контактные поверхности необходимо регулярно обрабатывать антисептическими средствами.



При посадке двери в пассажирские помещения и каюты должны быть постоянно открыты (чтобы избежать контакта с дверными ручками) и зафиксированы; численность принимаемых пассажиров уменьшается пропорционально имеющимся площадям и требуемым безопасным дистанциям. Минимальное расстояние между пассажирами 1,5 метра должно поддерживаться в течение всего рейса, если это допустимо конструктивными особенностями судна. По окончании каждого рейса проводится обязательная дезинфекция судовых помещений, включая каюты и палубы.



Для того чтобы возобновить деятельность, организации должны уведомить об этом минпромторг Пермского края и Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, направив на адреса электронной почты info@minpromtorg.permkrai.ru и urpn@59.rospotrebnadzor.ru соответствующее уведомление.



Напомним, с 26 июня разрешен организованный активный и экологический туризм с соблюдением санитарных мер, а с 1 июля – прокат спортивного инвентаря.



В Пермском крае работают 6 круизных туроператоров: «Спутник-РМК», «Кама-Трэвел», «Кубань», «Экспресс-Тур», «Большой Маяк» и «ИН ТУР БЮРО». Круизный флот региона состоит из 9 теплоходов. Общая пассажировместимость пермского речного пассажирского флота – 2230 человек.



Круизы, организуемые пермскими операторами, имеют широкую географию и включают круизы по рекам Каме, Волге, Ладожскому и Онежскому озерам, Балтийскому, Белому и Черному морям. В 2019 году 38755 человек воспользовались услугами пермских круизных компаний.

© «Вечерние ведомости»