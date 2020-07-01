В Пермском крае официально подведены итоги общероссийского голосования за поправки к Конституции РФ

18:36 | 2.07.2020

Явка избирателей составила 52,49%. За одобрение изменений в Конституцию проголосовало 70,75% участников голосования, «против» высказались 28,27%.



Избирательная комиссия Пермского края официально подвела итоги голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, продолжавшегося в течение семи дней, с 25 июня по 1 июля включительно. По данным председателя регионального избиркома Игоря Вагина, на избирательные участки пришли 1 040 000, из которых «за» проголосовали 734 802 жителя, «против» – 293 643 человека, остальные бюллетени были признаны недействительными.



Подводя итоги голосования, Игорь Вагин, в первую очередь, отметил обеспечение санитарной безопасности граждан в ходе голосования. «Не было ни одного нарекания по этой части. Все участки были обеспечены средствами индивидуальной защиты, обработаны дезинфицирующими средствами», – подчеркнул глава краевого избиркома.



Выразить свою позицию жители Прикамья могли тремя способами: ежедневно на своем избирательном участке, по графику выездов членов комиссий во дворах и на дому. Самым востребованным из них стало голосование на придомовых территориях и в местах общего пользования. Таким способом свой выбор сделали около трех четвертей избирателей Прикамья.



На период голосования в регионе были открыты 1780 избирательных участков. Ежедневно на них дежурили более 8 тыс. наблюдателей от Общественной палаты Пермского края. Ее председатель Дмитрий Красильников рассказал, что в течение всего периода голосования в крае работал ситуационный центр, который отслеживал социальные сети и СМИ, а также была открыта горячая линия для голосующих и наблюдателей.



«За семь дней на телефон «горячей линии» поступило более 470 звонков, большая часть (около 90%) – вопросы информационного характера. Нарушений на участках зафиксировано не было, выявленные замечания носили организационно-технический характер», – отметил Дмитрий Красильников. По его словам, голосование по поправкам в Конституции в Пермском крае прошло спокойно, без серьезных эксцессов и нарушений. «Оно было прозрачным, легитимным. И это очень хорошо характеризует наш регион, где общественное согласие – важный элемент нашей общественно-политической жизни», – заключил председатель региональной Общественной палаты.



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