В Прикамье запущен портал «Услуги и сервисы Пермского края»

18:29 | 2.07.2020

Жители Прикамья могут воспользоваться 200 сервисами в электронном виде, а также подать заявления на предоставление муниципальных услуг.



Пользователи портала «Услуги и сервисы Пермского края» (https://uslugi.permkrai.ru) могут в одном месте подать заявления и необходимые документы в электронном виде для организации образования, поддержания здоровья и многого другого. До конца года на портале появится еще два десятка услуг, сообщил на заседании Общественного совета при министерстве информационного развития и связи Пермского края первый заместитель министра Олег Савинов. На данный момент жители региона могут в электронном виде воспользоваться 200 сервисами, а также подать заявление на предоставление муниципальных и региональных услуг.



«Портал «Услуги и сервисы Пермского края» упрощает процедуру обращения в региональные и муниципальные органы власти. Он работает по принципу «единого окна», с помощью которого можно не только подать заявление на предоставление услуг, не проводя много времени в поиске нужных сайтов, но и проконтролировать ход их выполнения в личном кабинете», – говорит Олег Савинов.



Кроме того, перейдя на данный портал, гражданин может оформить справки и документы, которые доступны на Госуслугах: пройдя по ссылке, он автоматически окажется на федеральном сайте. К концу года у граждан появится возможность, в частности, подать заявление на организацию отдыха детей, найти работу, подать документы на перепланировку квартиры. Владельцы бизнеса смогут подать документы на получение лицензии на продажу алкоголя и так далее. К концу года на портале будет 238 услуг и сервисов. На данный момент всего в Пермском крае оказывается 325 региональных (государственных) и муниципальных услуг, для 40% из них доступна возможность подать заявление в электронной форме. С начала года жителями Пермского края подано более 1 млн заявлений на оказание региональных (государственных) и муниципальных услуг в электронной форме.



По словам Олега Савинова, наиболее востребованной сегодня является запись в первый класс: через портал родителями подано более 3,5 тыс. заявлений.



Всего на портале сейчас 23 категории услуг, в частности:

«Бизнес»: можно получить лицензию, зарегистрировать бизнес;

«ЖКХ»: оплатить коммунальные услуги, посмотреть график отключения горячей воды и расселения аварийного жилья;

«ЗАГС»: подать документы по поводу рождения, смерти, регистрации брака;

«Образование»: записать ребенка в детский сад и первый класс, ознакомиться с программой Сетевого IT-Университета.



Также на портале есть следующие разделы: «Документы, справки, выписки», «Здравоохранение», «Строительство», «Культурное наследие», «Земельно-имущественные отношения», «Природопользование», «Сельское хозяйство», «Право», «Штрафы, налоги, оплата услуг», «Социальная поддержка», «Личный транспорт», «Общественный транспорт», «Работа», «Налоги, финансы», «Городская среда», «Отдых, культура, спорт», «МФЦ».

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