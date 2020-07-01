В Прикамье в ближайшее время поступит 200 тысяч защитных костюмов и 5 млн масок из Москвы

15:39 | 2.07.2020

На прошлой неделе в край поступила первая партия – 15 тыс. защитных одноразовых костюмов. Оставшаяся часть поступит в регион на следующей неделе.



Эти средства индивидуальной защиты будут распределены между медицинскими и социальными организациями Пермского края. Напомним, на данный момент общее количество перепрофилированных койко-мест для лечения коронавируса увеличилось до 3327, что впервые за две недели позволило довести долю свободного коечного фонда до 80%.



«Сейчас мы развертываем дополнительный коечный фонд – для долечивания пациентов с COVID-19 или пневмониями. Места предназначены для пациентов с подтвержденным диагнозом, которые доставляются из дома, или на долечивание из основных перепрофилированных для лечения коронавируса отделений», – пояснила Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края.



На сегодня, с учетом региональных особенностей, отделения для оказания медицинской помощи больным с COVID-19 развернуты в 22 медицинских организациях, преимущественно в краевой столице (12 учреждений), в крупных населенных пунктах края (Осе, Краснокамске, Кизеле, Чайковском, Октябрьском, Березниках, Лысьве, Кудымкаре, Соликамске, Кизеле), а также в Пермском районе.

© «Вечерние ведомости»