Препарат для лечения коронавируса поступил в 8 медицинских учреждений Прикамья

14:50 | 2.07.2020

По информации специалистов министерства здравоохранения Пермского края, на данный момент производителю лекарственного препарата «Авифавир», используемого при лечении новой коронавирусной инфекции, направлена заявка на поставку препарата в перепрофилированные медицинские организации региона.



«В настоящее время «Авифавир» имеется в наличии в перепрофилированных отделениях краевой инфекционной больницы, краевой клинической больницы, больницы имени С.Н. Гринберга, городской больницы №6, больницы Лысьвенского городского округа, Осинской и Октябрьской ЦРБ и Чайковской ЦГБ. В ближайшее время препарат планируется к поставке в количестве 50 упаковок в перепрофилированные отделения краевого кардиодиспансера, больницы им. С.Н. Гринберга, краевой больницы им. Вагнера в Березниках, госпиталя ветеранов войн, Пермской ЦРБ и больницы Соликамска. Также стоит отметить, что во всех перепрофилированных отделениях применяются современные, утвержденные Минздравом РФ схемы лечения СOVID-19. Специалисты министерства ведут постоянный мониторинг наличия лекарственных препаратов в этих отделениях», - рассказала Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края.



Напомним, первый в России препарат против новой коронавирусной инфекции – «Авифавир» (производства Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и «ХимРар») 30 мая получил одобрение Министерства здравоохранения РФ.



«Авифавир» - первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, показавший свою эффективность в клинических испытаниях против COVID-19.



Препарат продемонстрировал высокую эффективность по результатам испытаний, проведенных рядом ведущих медицинских и научных центров, включая Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, МГУ им. М.В. Ломоносова и др.

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