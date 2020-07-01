Федеральный Роспотребнадзор разрешил Пермскому краю перейти на второй этап снятия ограничений по COVID-19

14:40 | 2.07.2020

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ Ирина Брагина направила в адрес регионального управления Роспотребнадзора ответ по вопросу поэтапного снятия ограничительных мер в Пермском крае.



Обращение в федеральное ведомство было направлено по инициативе врио губернатора Прикамья, председателя оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Дмитрия Махонина.



«Проанализировав динамику эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в регионе, учитывая соответствие основных показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мер в условиях эпидемического распространения COVID-19, критериям, утвержденным методологическими рекомендациями, считаем возможным согласовать снятие ограничительных мер, соответствующих второму этапу», – отметила Ирина Брагина.



На втором этапе возобновляется работа предприятий торговли непродовольственными товарами с увеличением площади открываемого объекта до 800 кв. м, отдельных образовательных организаций. В соответствии с достигнутыми ключевыми показателями, Указом губернатора с 1 июля была возобновлена деятельность организаций по дополнительному профессиональному образованию (автошколы, языковые курсы), торговых объектов площадью до 800 кв. м, деятельность музеев и библиотек.



Отметим, четыре дня подряд основные показатели для изменения ограничений соответствуют второму этапу. Коэффициент распространения болезни составляет на 1 июля 0,8 (при норме 0,8). Охват тестированием населения составил 166,1 на 100 тыс. населения в день (при норме – не менее 90). Показатель «наличие свободного коечного фонда» составляет 83,9%.



Стоит отметить, что в настоящее время всего 19 субъектов России по ключевым показателям соответствуют второму этапу выхода из ограничительных мероприятий. Из них девять регионов РФ перешли на второй этап снятия ограничений.



Ранее Дмитрий Махонин на заседании оперштаба отмечал, что ситуация с заболеваемостью в регионе стабилизировалась. От коронавируса выздоровели почти 70% заболевших – это более 2,5 тыс. человек. За последнюю неделю было дополнительно развернуто 680 коек для больных коронавирусом, сейчас их больше 3 тысяч. Были увеличены темпы тестирования – обследовано более 190 тыс. человек. По уровню заболеваемости среди регионов России край занимает 75 место.

© «Вечерние ведомости»