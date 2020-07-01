Пермь: новости дня
14:40 | 2.07.2020
Федеральный Роспотребнадзор разрешил Пермскому краю перейти на второй этап снятия ограничений по COVID-19
Обращение в федеральное ведомство было направлено по инициативе врио губернатора Прикамья, председателя оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Дмитрия Махонина.
«Проанализировав динамику эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в регионе, учитывая соответствие основных показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мер в условиях эпидемического распространения COVID-19, критериям, утвержденным методологическими рекомендациями, считаем возможным согласовать снятие ограничительных мер, соответствующих второму этапу», – отметила Ирина Брагина.
На втором этапе возобновляется работа предприятий торговли непродовольственными товарами с увеличением площади открываемого объекта до 800 кв. м, отдельных образовательных организаций. В соответствии с достигнутыми ключевыми показателями, Указом губернатора с 1 июля была возобновлена деятельность организаций по дополнительному профессиональному образованию (автошколы, языковые курсы), торговых объектов площадью до 800 кв. м, деятельность музеев и библиотек.
Отметим, четыре дня подряд основные показатели для изменения ограничений соответствуют второму этапу. Коэффициент распространения болезни составляет на 1 июля 0,8 (при норме 0,8). Охват тестированием населения составил 166,1 на 100 тыс. населения в день (при норме – не менее 90). Показатель «наличие свободного коечного фонда» составляет 83,9%.
Стоит отметить, что в настоящее время всего 19 субъектов России по ключевым показателям соответствуют второму этапу выхода из ограничительных мероприятий. Из них девять регионов РФ перешли на второй этап снятия ограничений.
Ранее Дмитрий Махонин на заседании оперштаба отмечал, что ситуация с заболеваемостью в регионе стабилизировалась. От коронавируса выздоровели почти 70% заболевших – это более 2,5 тыс. человек. За последнюю неделю было дополнительно развернуто 680 коек для больных коронавирусом, сейчас их больше 3 тысяч. Были увеличены темпы тестирования – обследовано более 190 тыс. человек. По уровню заболеваемости среди регионов России край занимает 75 место.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
15:07 | 2.07.2020
Поверки бытовых приборов учета отложены до 2021 года
14:42 | 2.07.2020
Бывший вице-президент «Евраза» возглавил «ВСМПО-Ависма»
14:40 | 2.07.2020
Федеральный Роспотребнадзор разрешил Пермскому краю перейти на второй этап снятия ограничений по COVID-19
14:19 | 2.07.2020
Прикамский Росреестр присоединился к акции «Улицы воинской славы»
14:09 | 2.07.2020
В Екатеринбурге у наехавшего на пешехода водителя угнали автомобиль
13:40 | 2.07.2020
Начальника Уральского таможенного управления перевели в Москву
13:15 | 2.07.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области держится на отметке 1,2 балла
12:50 | 2.07.2020
Скончались еще шесть свердловчан с коронавирусом
12:46 | 2.07.2020
Уральские врачи вылечили еще 123 пациента с Covid-19
12:46 | 2.07.2020
Ежесуточный прирост инфицированных в Пермском крае – 1,5%
12:41 | 2.07.2020
В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 92 человека
12:39 | 2.07.2020
Дмитрий Махонин поручил главам территорий Прикамья взять на личный контроль организацию ЕГЭ на местах
12:33 | 2.07.2020
В Прикамье зафиксировано 58 новых случаев коронавируса
12:32 | 2.07.2020
В России выявили еще 6 760 случаев Covid-19
12:31 | 2.07.2020
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 224 человека
12:30 | 2.07.2020
В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Фрезеровщиков
12:17 | 2.07.2020
Более 70% жителей Прикамья, принявших участие в голосовании по Конституции, поддержали поправки
12:12 | 2.07.2020
Механизм денежной компенсации многодетным будет тиражироваться по всему Пермскому краю
12:03 | 2.07.2020
В екатеринбургской больнице №7 произошла вспышка коронавируса
11:33 | 2.07.2020
В центре Екатеринбурга лихач на BMW врезался в четыре автомобиля
11:14 | 2.07.2020
В Верхней Салде осужден местный житель, убивший собутыльника
10:54 | 2.07.2020
Уличный художник завесил зеркала в Екатеринбурге в связи с «конституционным» голосованием
10:38 | 2.07.2020
В Екатеринбурге осужден директор, избивший девушку-реализатора
10:04 | 2.07.2020
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по проспекту Седова
09:42 | 2.07.2020
Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области
09:17 | 2.07.2020
В Екатеринбурге отменены три автобусных маршрута
08:13 | 2.07.2020
Почти 66 процентов жителей Свердловской области проголосовали за поправки в Конституцию
22:15 | 1.07.2020
В Свердловской области подсчитали около 20% бюллетеней
20:27 | 1.07.2020
На Урале завершилось голосование по поправкам в Конституцию
19:32 | 1.07.2020
В Екатеринбурге выявлены факты провокаций в связи с коронавирусом во время голосования
18:35 | 1.07.2020
В Свердловской области ищут 86-летнюю женщину