Дмитрий Махонин поручил главам территорий Прикамья взять на личный контроль организацию ЕГЭ на местах

12:39 | 2.07.2020

В этом году в Пермском крае организованы 78 пунктов сдачи государственных экзаменов, 71 пункт из них открыт на базе школ. Первые ЕГЭ состоятся уже в пятницу, 3 июля.



Вопрос выполнения необходимых санитарно-эпидемиологических требований при организации выпускных школьных экзаменов обсуждался на очередном заседании Совета глав муниципальных образований Пермского края. Врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин подчеркнул, что очень важно провести все экзамены по правилам, чтобы их результаты не были аннулированы, поскольку «за каждым из них – судьбы детей».



По данным министерства образования Пермского края, в 2020 году в ЕГЭ примут участие 11 660 чел., из них 10 220 – выпускники текущего учебного года, планирующие поступать в вузы. В ведомстве напомнили, что тем, кто решил обучиться профессии в колледже или техникуме (2080 ребят), аттестаты будут выданы без экзаменов, ЕГЭ они сдавать не будут.



Как рассказала министр образования Пермского края Раиса Кассина, основные госэкзамены пройдут в течение месяца. 3 июля ребята будут сдавать тесты по географии, литературе и информатике. На начало августа запланированы дополнительные экзамены для тех, кто по уважительным причинам не смог сдать их в назначенное время.



«Сегодня все пункты проведения ЕГЭ организованы с соблюдением санитарно-эпидемиологических рекомендаций. Школьники будут рассажены по аудиториям по 5-10 чел., каждому на входе проверят температуру и выдадут средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, антисептики. Экзаменационные пункты оборудованы дозаторами с санитайзерами, предварительно во всех помещениях проведут санобработку, в том числе в автобусах, доставляющих детей к месту экзамена», – уточнила Раиса Кассина.



Врио губернатора Дмитрий Махонин поручил главам муниципальных образований Пермского края лично проверить готовность пунктов сдачи госэкзаменов в своих территориях.



«Мы постепенно ослабляем режим самоизоляции. Но переход на следующий этап снятия ограничений напрямую зависит от нашей слаженной работы. Вам надо пройти каждый пункт сдачи ЕГЭ, посмотреть, полностью ли он обеспечен всем необходимым. Это ваша зона ответственности. В сегодняшней ситуации должен быть тройной контроль. Большинство из нас сами родители, мы понимаем, в какой стрессовый период дети входят во время экзаменов, а из-за коронавируса подготовка к ЕГЭ стала еще более волнительной. Нужно их поддержать и обеспечить нормальную сдачу государственных экзаменов», – сказал Дмитрий Махонин.



Отдельно врио губернатора остановился на мерах поддержки специалистов, которые будут принимать экзамены. В этом году, по сравнению с прошлым, компенсации для них увеличены в 1,5-2 раза. В целом на поддержку организаторов и педагогов, участвующих в ЕГЭ, из бюджета Пермского края будет направлено более 20 млн руб.



Отметим, Пермский край стал единственным в России регионом, где предусмотрели дополнительные выплаты педагогам на дистанционном обучении, организованном в период угрозы распространения коронавируса. Общий объем выплат учителям за работу во время самоизоляции составил более 287 млн руб.

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