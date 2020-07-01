К осени в Соликамском округе в рамках нацпроекта завершится расчистка реки

12:27 | 2.07.2020

Определен исполнитель работ по расчистке участка русла реки Козловки протяженностью 3,9 км в селе Половодово Пермского края. Победителем торгов признана рязанская компания, предложившая выполнить работы за 2,7 млн рублей.



Перед стартом работ руководитель минприроды Пермского края Марина Трунина провела выездную встречу с инициативной группой жителей села, подрядной организацией и представителями администрации Соликамского городского округа.



В ходе встречи на объекте жителям озвучили порядок и сроки производства работ, показали участки реки, где запланированы мероприятия по расчистке. В июле подрядчик приступит непосредственно к очистке русла реки от древесно-кустарниковой растительности и мусора, после приступит к изъятию донных иловых отложений.



«Река Козловка попала в нацпроект «Экология», который требует от нас в том числе и общественного контроля. Мы видим, что местные жители настроены решительно, поэтому подрядной организации дано поручение быть на связи с инициативной группой. Кроме того, за ходом работ будет следить стройконтроль», - комментирует Марина Трунина.



По итогам выезда на объект зампред правительства Пермского края, министр территориального развития Александр Борисов поставил задачу перед районной администрацией и минприроды осуществлять взаимодействие на всех этапах реализации мероприятия. Восстановление экологического состояния рек – это комплексная работа. Ведомствам совместно необходимо провести уборку береговой территории в районе села Половодово от мусора с привлечением волонтеров и местных жителей.



Кроме того, администрации рекомендовано проработать вопрос по очистке берегов реки от кустарников и мусора. После завершения проекта рассмотреть возможность формирования рекреационной зоны в селе Половодово для комфортного отдыха жителей села на берегу реки. Там смогут отдыхать порядка 2 тысяч жителей этого района.



Отметим, что река Козловка протекает по территории села Половодово и используется населением в рекреационных целях. В 2019 году была разработана проектно-сметная документация на проведение работ по расчистке реки.



Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Экология», инициированного президентом России Владимира Путина. Расчистка русла позволит значительно снизить антропогенное влияние на реку Козловку и улучшить экологическую обстановку более чем для 2 тысяч жителей села Половодово Соликамского городского округа.

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