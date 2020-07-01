Более 70% жителей Прикамья, принявших участие в голосовании по Конституции, поддержали поправки

12:17 | 2.07.2020

В Пермском крае явка за семь дней проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституции РФ составила 52,2%. Свое волеизъявление выразили 1 040 935 жителей региона, сообщил председатель избирательной комиссии Прикамья Игорь Вагин. «По предварительным данным, за изменения в Конституции проголосовало 70,75% жителей Пермского края, против - 28,27%», - отметил он.



По информации Общественной палаты Пермского края, голосование проходило без серьезных нарушений.



Напомним, для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ продолжалось в течение 7 дней, с 25 июня по 1 июля включительно. Выразить свою позицию жители Прикамья старше 18 лет могли тремя способами: ежедневно на своем избирательном участке; по графику выездов членов комиссий во дворах; на дому после звонка в участковую избирательную комиссию.



Для безопасности граждан в ходе проведения процедуры голосования строго соблюдались санитарные нормы и правила: все члены комиссий использовали средства индивидуальной защиты, при необходимости голосующим выдавались маски, перчатки, персональные ручки и антисептики для рук.



На период проведения голосования в Пермском крае были открыты 1780 избирательных участков. Ежедневно на них дежурили более 8 тыс. наблюдателей от Общественной палаты Пермского края. Одним из первых свою гражданскую позицию выразил врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин. Свой выбор он сделал 25 июня на избирательном участке, расположенном в пермской школе №7.

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