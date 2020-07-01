Механизм денежной компенсации многодетным будет тиражироваться по всему Пермскому краю

12:12 | 2.07.2020

Во вторник, 30 июня, на Совете глав муниципалитетов Пермского края врио губернатора Дмитрий Махонин рекомендовал территориям изучить опыт предоставления выплат на приобретение участков многодетным в Перми и Добрянке и применить его в муниципалитетах Пермского края.



«Мы несколько лет исполняем поручение президента относительно обеспеченности многодетных землей. На сегодня в регионе не решены проблемы порядка 10 тыс. семей. При этом вопрос решается двумя путями: либо предоставляется сама земля, либо выплачиваются компенсации», – отметил Дмитрий Махонин.



Муниципальных земельных участков, подходящих для многодетных семей, в регионе недостаточно. Поэтому после внесения изменений в Земельный кодекс РФ в 2018 году появилась возможность предоставления денежных выплат для приобретения участка.



На текущий момент в реестре на получение земельных участков состоят более 22 тыс. многодетных семей Пермского края. Из них 56,3% (12,5 тыс. семей) обеспечены землей. Еще порядка 10 тыс. многодетных семей ждут положенных им по закону участков, 7 тыс. таких семей проживают в Перми.



Есть территории, которые полностью или практически на 100% решили проблему предоставления земли, это Ординский, Частинский, Юрлинский, Ильинский, Бардинский, Кудымкарский, Кунгурский, Чернушинский, Еловский, Сивинский районы и округа. Но есть и муниципалитеты, в которых доля обеспеченности многодетных земельными участками ниже 80%, и из года в год ситуация там значительно не меняется.



По словам краевого министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Николая Гончарова, в таких территориях действительно нужен механизм предоставления денежных выплат, однако сегодня им пользуются только три муниципалитета. Это Пермь (выплаты в размере 250 тыс. руб., в прошлом году деньги получили 23 семьи, в 2020-м – 200 семей), ЗАТО «Звездный» (выплаты в размере 180 тыс. руб.) и Добрянка (выплаты в размере 200 тыс. руб. будут запланированы в бюджете на 2021 год).



«Считаю, что тянуть с решением вопроса нельзя, – заявил Дмитрий Махонин. – Ежегодно очередь в крае уменьшается всего на тысячу многодетных, при этом появляются новые семьи, которые претендуют на землю. Начинайте использовать механизм выплат, перенимайте опыт коллег, пересматривайте бюджеты».



Решение о размере выплат принимается депутатами на местном уровне, средства выплачиваются из местного бюджета. Как отмечают в минимущества, для территорий, где есть проблема с выделением участков, это гораздо эффективнее и быстрее, чем копить очередь годами.

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