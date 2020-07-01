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15:15 | 1.07.2020

Игорь Комаров принял участие в Общероссийском голосовании по поправкам в Конституции РФ

Полпред президента России Игорь Комаров проголосовал в Нижнем Новгороде на избирательном участке №2551 в здании Нижегородского государственного педуниверситета имени Козьмы Минина. Полномочный представитель президента РФ воспользовался механизмом «Мобильный избиратель» и подал заявление о голосовании в территориальную избирательную комиссию по месту нахождения.

Игорь Комаров уверен, что изменения и дополнения в Конституции РФ, предложенные президентом Владимиром Путиным, будут способствовать укреплению государства и института власти, сохранению независимости и целостности России. Основная часть поправок касается обеспечения соцгарантий, поддержки материнства и детства, сбережения здоровья людей, защиты прав человека и его труда, исторического просвещения нации.

Ранее в своем обращении к гражданам Владимир Путин подчеркнул: «Новые конституционные положения в случае их принятия зададут гораздо более высокие требования к эффективности всей социальной и экономической политики страны. На новом уровне будут решаться задачи по повышению качества жизни и благополучия людей».

В регионах ПФО была проведена большая подготовительная работа для обеспечения каждому гражданину России всех необходимых условий и возможности безопасно и комфортно проголосовать, выразив свое отношение к изменениям в Конституции РФ.

Сегодня Общероссийское голосование вступает в финальную стадию. 1 июля – его основной и последний день.

Отметим, что из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение, что россияне смогут голосовать всю неделю – с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов будет осуществляться после 20.00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования. Нижегородская область наряду с Москвой стали двумя пилотными регионами, жители которых смогли проголосовать дистанционно.

Согласно статистике и отзывам участников голосования, наибольшей популярностью пользуется волеизъявление граждан на придомовых территориях – во дворах. Этой возможностью воспользовалось уже более 65% проголосовавших жителей Прикамья.

Для безопасности граждан в ходе голосования строго соблюдаются санитарные нормы и правила: все члены комиссий используют средства индивидуальной защиты, голосующим выдаются маски, перчатки, персональные ручки и антисептики для рук.

На открытых в регионе 1780 избирательных участках ежедневно дежурят более 8 тыс. наблюдателей от Общественной палаты Пермского края. Все помещения и поверхности на участках постоянно дезинфицируются, а потоки голосующих разделены. На одном из таких участков, расположенном в пермской школе № 7, за поправки в Конституции проголосовал глава Прикамья Дмитрий Махонин.

© «Вечерние ведомости»

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