В Березниках найдена живой пропавшая девочка

14:53 | 1.07.2020

В Прикамье продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 11-летней жительницы города Березники, по признакам убийства, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



По данным следствия, в ночь на 29 июня 11-летняя жительница Березников безвестно исчезла из квартиры в доме по ул. Свердлова, где жила с дедушкой и бабушкой. Девочку искали двое суток. В поисках принимали участие более 130 человек: сотрудники отдела криминалистики и территориального следственного отдела следственного управления, ГУ МВД, МЧС, Росгвардии региона и волонтеры.



Ранним утром 1 июля девочку нашли сотрудники Росгвардии, участвовавшие в поисковых мероприятиях. Ребенок спал в кустах в одном из районов Березников. Врачи оценят состояние здоровья девочки и в случае необходимости примут все неотложные меры.



Следователи продолжают выяснять обстоятельства исчезновения ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.

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