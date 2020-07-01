Жители Прикамья смогут посетить новую уличную выставку о Перми

14:22 | 1.07.2020

4 июля на площадке социокультурного пространства «Завод Шпагина» начнет работу экстерьерная выставка «Приращение Перми. Век XX». Экскурсии будут доступны для горожан по предварительной записи и с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.



«Представленная выставка – подарок гостям и жителям Перми к ее юбилею. 300 лет для города – не такой и большой срок. Тем интереснее понять и почувствовать темп, с которым город рос и становился таким, каким мы видим его сейчас, – отмечает Александр Жуковский, начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края. – Не случайно выбрано и место экспозиции: здесь происходило зарождение Перми».



Участники выставки познакомятся с историей изменения, «приращения» Перми, увидят, как город жил и развивался в ХХ веке. Именно в это время Пермь претерпела самые серьезные изменения в пространстве и облике. Город стал миллионником, соединились разные его территории. Искусство фотографии сохранило многочисленные моменты этого развития, из которых в основном и составлена экспозиция.



Говоря об уникальности выставки, Юлия Кашаева, заместитель директора по науке Государственного архива Пермского края, отметила, что с помощью фотографий, документов и схем выставка собрала яркие моменты из истории каждого микрорайона.



«При этом мы говорим не только об улицах, проспектах, зданиях. Мы говорим о людях, которые жили в это время в Перми. В моем сердце наибольший отклик находят те разделы, которые связаны с Камой. Река, с моей точки зрения, определяет дух города. Пермь меняется, Кама остается», – делится впечатлениями Юлия Анатольевна.



Оглядываясь назад, организаторы вспоминают, с какой любовью готовилась выставка, как тщательно отбиралась каждая фотография, сколько души было вложено в каждый миллиметр выставочного пространства. Стенды, выполненные по эскизам члена Союза художников России, главного художника социокультурного пространства «Завод Шпагина» Ирэны Ярутис, цветовыми и объемными решениями органично вписались в пространство выставки. Старые фотографии, помещенные в супрематические треугольники, квадраты и круги, задают определенную динамику и ритм.



Выставочный проект подготовлен при поддержке министерства культуры Пермского края Агентством по делам архивов Пермского края, Государственным архивом Пермского края, Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края, Пермским краевым центром охраны памятников, Пермским краеведческим музеем.



Пермяков и гостей города приглашают посетить экскурсию или прогуляться по территории Завода Шпагина с семьей или друзьями.



Пространство начинает работу с 4 июля и будет работать со вторника по воскресенье, с 13.00 до 19.00. Вход по предварительной регистрации. Запись открыта на сайте Завода Шпагина https://zshpagina.ru/. При посещении необходимо соблюдать меры эпидемиологической безопасности.

© «Вечерние ведомости»