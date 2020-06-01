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18:47 | 30.06.2020

Энергетики смонтировали более 80% теплосетей на объекте по ул. Федосеева в Перми

«Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») выполнила монтаж 430 метров новой тепломагистрали на улице Федосеева. Это составляет 82% от плана технического перевооружения данного теплопровода. Энергетики уже приступили к восстановлению благоустройства на участках, где смонтированы современные трубы в ППУ-изоляции. Сейчас там проведена обратная засыпка, уложено асфальтовое дорожное покрытие и установлены бордюры.
Техническое перевооружение 520 метров тепловых сетей диаметром 273 мм Ду в правобережной части города на улице Федосеева проводится в рамках подготовки теплосетевой инфраструктуры микрорайона Закамск Кировского района Перми к отопительному сезону 2020-2021 годов. Работы согласованы с администрацией города Перми и дорожными службами. Обновление теплосетей проводится поэтапно в сжатые сроки, чтобы минимизировать ограничение движения транспорта и снизить дискомфорт для горожан.
«В период летних ремонтов напоминаем горожанам о необходимости быть особенно внимательными возле мест перекладки тепловых сетей. Не приближайтесь к раскопам, не паркуйте автомобили в зоне перекладок. Родителям и учителям рекомендуется напомнить детям: опасно играть там, где идут работы по замене теплосетей! Соблюдение таких правил поможет вам сохранить жизнь и здоровье», - отмечает технический директор – главный инженер «Пермской сетевой компании» Владислав Маслов.
В межсезонье также проходят перекладки теплосетей на улицах Газеты «Звезда», Полины Осипенко, Солдатова и Островского. Запланировано техническое перевооружение тепломагистралей на улицах Революции, Чайковского, и в правобережной части города на улицах Закамской, Автозаводской, Маршала Рыбалко, Чистопольской, Сивашской. В 2020 году в рамках масштабной модернизации тепловых сетей в краевой столице будет заменено порядка 10 км магистральных и распределительных тепловых сетей.
Энергетики приносят жителям извинения за доставленный временный дискомфорт и напоминают: от надежной подготовки теплосетей зависит стабильная подача отопления и горячей воды в будущем отопительном сезоне.

© «Вечерние ведомости»

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