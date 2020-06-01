Прикамцам старше 65 или с хроническими заболеваниями рекомендуется сохранять строгую самоизоляцию

16:05 | 30.06.2020

На заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом принято решение о продлении режима самоизоляции в Прикамье до 14 июля.



Ограничения распространяются на проведение культурно-массовых мероприятий, занятия фитнесом, работу физкультурно-оздоровительных центров и бассейнов, фудкорты в торговых центрах и другое. Помимо этого, оперштаб рекомендует жителям старше 65 лет или с хроническими заболеваниями сохранять режим строгой самоизоляции до полного снятия всех ограничений.



Врио губернатора региона Дмитрий Махонин обозначил, что вирус останется, он не исчезнет. Задача сейчас - подготовить систему здравоохранения так, чтобы всегда был резерв под заболевших коронавирусом. «Мы научились жить и бороться с коронавирусной инфекцией. Порядка 75% всех заболевших выздоровели. При этом соблюдать санитарные требования необходимо и сейчас, - отметил Дмитрий Махонин. – Результаты от принятых мер говорят нам о том, что можно постепенно снимать ограничения».



Как отметил главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев, всего в Прикамье выявлен 3691 заболевший коронавирусом, выздоровели 2584 жителей Прикамья, на лечении остаются 986 человек. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,79. С начала пандемии в крае проведено 221 930 исследований на коронавирус. «Большая часть заболевших – работающие и пенсионеры. По ключевым показателям, они у нас очень хорошие, мы впервые добились, чтобы на протяжении не одного дня у нас все показатели были выше нормы», - отметил Виталий Костарев.



С учетом положительной динамики с 1 июля при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора разрешается работа «летников» на открытом воздухе, музеев (с экскурсиями до 5 человек) и библиотек, а также торговых площадей до 800 кв. м.

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