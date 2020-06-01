В Прикамье пенсионеры-опекуны начнут получать пенсию с индексацией

16:00 | 30.06.2020

Начиная с 1 июля 2020 года пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, начнут получать страховую пенсию с индексацией.



В Пермском крае эти изменения коснутся 494 человек. В среднем увеличение пенсии составит 2605 рублей.



Сейчас пенсионеры этой категории приравнены к работающим, так как получают выплаты по договору об осуществлении опеки или попечительства, в том числе по договору о приемной семье и, соответственно, не имеют право на индексацию пенсии.



С 1 июля 2020 года вступает в законную силу ФЗ № 86, согласно которому данная категория граждан больше не будет приравниваться к работающим. Им будет произведена индексация пенсий с возвратом за все пропущенные периоды.



Если пенсионер-опекун или попечитель помимо оплачиваемой попечительской деятельности работает и получает зарплату, то он по-прежнему считается работающим пенсионером. В этом случае индексацию пенсии произведут после увольнения.



Для того чтобы с 1 июля обеспечить беззаявительную выплату проиндексированных пенсий, отделение ПФР по Пермскому краю актуализировало списки пенсионеров-опекунов и сформировало необходимые доставочные документы для почтовых и кредитных организаций.

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