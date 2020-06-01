Валерий Сухих принял участие в общероссийском голосовании

15:31 | 30.06.2020

Председатель Законодательного собрания Пермского края принял участие в голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации.



Спикер краевого парламента Валерий Сухих проголосовал на одном из избирательных участков в Перми. «Это важный момент: не каждому поколению предоставляется возможность принять участие в изменении основного закона страны. Каждый из нас может реализовать свое право голоса и проявить активную гражданскую позицию, приняв участие в голосовании. Завтра, 1 июля, – самый ответственный день, который покажет, насколько наши земляки неравнодушны к будущему своей страны», – отметил Валерий Сухих.



Справка: общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ началось 25 июня. 1 июля с 8:00 до 20:00 по местному времени можно проголосовать на своем избирательном участке.



Кроме этого, предусмотрено голосование по месту жительства: во дворах домов будут развёрнуты мобильные пункты голосования и организовано бесконтактное голосование «на дому». Для этого необходимо оставить в участковой избирательной комиссии заявку о намерении проголосовать дома.



На всех участках для голосования будут строго соблюдаться все нормы и требования санитарных служб. С полным текстом поправок можно ознакомиться на сайте конституция2020.рф.

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