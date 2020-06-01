Нацпроект поможет укрепить материальную базу больниц в шести территориях Пермского края

16:56 | 29.06.2020

В медучреждения Перми, Лысьвы, Березников, Чусового, Чайковского и Краснокамска закупят новое оборудование для высокоточных исследований.



Власти Прикамья объявили очередной аукцион на поставку крупногабаритного медоборудования, среди которого семь рентгеновских аппаратов, два флюорографа и один маммограф. Начальная цена контракта составляет 83,5 млн рублей. Финансирование предусмотрено в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.



Новое рентген-оборудование поступит в медицинские учреждения Прикамья, в том числе в Городскую детскую клиническую поликлинику № 6 (г. Пермь), Городскую больницу Лысьвенского городского округа (г. Лысьва), Городскую детскую поликлинику № 3 (г. Пермь), Краевую больницу им. Вагнера (г. Березники), Чусовскую больницу им. Любимова (г. Чусовой), Краснокамскую городскую больницу (г. Краснокамск) и Краевую детскую клиническую больницу (г. Пермь).



Новые флюорографы будут установлены в Городскую больницу им. Вагнера (г. Березники), маммограф - в Чайковскую центральную городскую больницу (г. Чайковский).



Победитель аукциона должен поставить оборудование в течение 90 дней с даты заключения договора. Итоги аукциона будут подведены 15 июля 2020 года.



«Отделение лучевой диагностики функционирует в хирургическом корпусе Краевой детской клинической больницы с 2012 года (с момента его открытия). Именно тогда приобреталось оборудование для проведения диагностических исследований, на котором мы работаем и сегодня. В связи с периодическим выходом из строя аппарата МРТ и круглосуточным режимом работы КТ у нас появилась острая необходимость в закупе новой высокотехнологичной медтехники. Это позволит сохранить объемы проводимых исследований, оказание качественной и доступной медпомощи детскому населению края», - отметила Ирина Губина, заведующая отделением лучевой диагностики Краевой детской клинической больницы.



Напомним, что это не первая закупка крупногабаритного медоборудования с федеральным финансированием в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В конце мая – начале июня 2020 года было объявлено два аукциона на приобретение рентгеновского компьютерного томографа, двух магнитно-резонансных томографов, двух мультиспиральных компьютерных томографов и двух ангиографов.



Отметим, что в Прикамье регулярно обновляется оборудование в медицинских учреждениях. Всего в 2020 году было закуплено более 20 единиц крупногабаритной современной медицинской техники (с начальной ценой более 3 млн рублей) на общую сумму более 600 млн рублей. В больницы региона приобретаются новые флюорографы, рентгенодиагностические комплексы, ультразвуковое оборудование, томографы, ангиографические комплексы и другое медоборудование. Средства на них направлены, в том числе, в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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